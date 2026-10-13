Industria en México avanza en agosto a su mayor ritmo desde 2023

La construcción fue uno de los sectores de la industria en México que más creció.

La industria en México aceleró su crecimiento en agosto, impulsada principalmente por la recuperación de las manufacturas , y ante un mayor dinamismo en la construcción.

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) avanzó 3.6 por ciento anual en agosto, su mejor desempeño en 34 meses, desde octubre de 2023, y además ligó cinco meses con avances.

En la variación mensual fue evidente el impulso de las manufacturas, que avanzaron 1.2 por ciento, mientras que la construcción se estancó y el total de la industria creció 0.6 por ciento, su tercer mes al alza.

No obstante, en el acumulado en el año, la actividad industrial avanzó apenas 0.8 por ciento, con una alza de 3.5 por ciento en la construcción y un retroceso de 0.3 por ciento en las manufacturas, según los registros del Inegi.

“La industria está ganando tracción después de un desempeño débil, aunque el balance acumulado del año sigue siendo modesto. La recuperación observada en el margen representa un mejor punto de partida para el tercer trimestre, pero todavía es necesario consolidar esta mejora”, señaló Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa a El Financiero TV.

Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos en Banamex, explicó que el dato de agosto superó ampliamente las expectativas gracias a la refinación, el aumento en equipo de transporte y la proveeduría hacia centros de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos. Detalló que México aprovecha una cadena consolidada que importa componentes desde Taiwán, los ensambla y los exporta a territorio estadounidense.

No obstante, aclaró que persiste incertidumbre en vehículos ligeros , pesados y autopartes por los aranceles de la Sección 232 impuestos por Donald Trump al acero y al aluminio, lo que reduce la demanda en Estados Unidos.

Subrayó que se necesita certidumbre sobre el T-MEC para permitir una mayor producción del subsector, ya que los datos de producción de autopartes para septiembre son negativos y no siguen con la inercia que se consiguió en el mes de agosto.

(El Financiero)

Construcción lidera alza de la industria

El sector de la construcción ligó tres meses de resultados muy positivos al crecer 7.9 por ciento anual, por arriba del 6.8 por ciento del mes previo. En obras de ingeniería civil el alza fue de 18 por ciento, mientras que en edificación avanzó 7.2 por ciento; en tanto, los trabajos especializados de construcción mostraron un ligero retroceso de 0.26 por ciento.

Enrique Covarrubias, economista en jefe de Actinver, señaló que las obras de ingeniería civil reflejaron una participación pública muy importante y han sido impulsadas por este sector, pero se puede inferir que a estas inversiones en grandes proyectos de obra pública ha comenzado a sumarse la inversión privada.

Por su parte, la manufactura avanzó 3.2 por ciento, su mayor incremento desde enero de 2023, con lo que empezó a mostrar señales de dinamismo e hiló dos meses positivos tras 12 meses consecutivos a la baja. En los otros rubros, los servicios públicos crecieron 1.4 por ciento y la minería retrocedió 0.83 por ciento.

Ugarte explicó que la manufactura es un sector clave por su integración con proveedores, transporte y servicios empresariales, por lo que la continuidad de su recuperación será determinante para extender la mejora hacia otros sectores de la economía.

En las manufacturas, de sus 21 componentes, solo 9 registraron crecimiento anual. Destacaron cuatro sectores clave: la fabricación de productos derivados del petróleo con 21.2 por ciento, la fabricación de equipo de computación, con 10.9 por ciento, la fabricación de maquinaria y equipo con 6.6 por ciento.

Alberto Ramos, economista en jefe para América Latina de Goldman Sachs, señaló que hacia delante aún se carece de certidumbre sobre un crecimiento industrial sostenido.

“Las perspectivas para la actividad industrial siguen siendo tibias. Las presiones de costos, la incertidumbre política y comercial, y la débil confianza empresarial probablemente seguirán afectando al sector industrial en general, pero un repunte de la inversión podría ofrecer cierto apoyo a corto plazo”.