Recorte a estímulo fiscal al transporte amenaza con elevar costos y precios de mercancías y bienes

La Cámara de Diputados discutirá una reducción de 50 millones de pesos al límite de ingresos anuales de las empresas que pueden acceder al estímulo fiscal por pago de peajes, una medida que podría elevar los costos del autotransporte y trasladar nuevas presiones a los precios de mercancías y bienes de consumo.

La propuesta, incluida en la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, plantea bajar de 300 a 250 millones de pesos el umbral de ingresos para acceder al beneficio, que permite acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta 50 por ciento del gasto en casetas de autopistas de cuota.

Representantes del transporte organizado del país señalaron que aunque el porcentaje de acreditamiento se mantendría sin cambios, la modificación dejaría fuera a empresas que actualmente cumplen los requisitos, incrementando su carga fiscal en un momento en que el sector enfrenta mayores costos de operación.

No sólo son las tarifas de peaje

También indicaron que durante 2026, las tarifas de peaje aumentaron en promedio 9.7 por ciento, mientras que el precio del diésel pasó de 26.12 a 26.99 pesos por litro, un incremento de 87 centavos que representa un impacto económico estimado en 39 mil 400 millones de pesos para el sector.

A estas presiones se suman los mayores costos de los seguros de mercancías, afectados por los robos y la inseguridad en las carreteras, así como los gastos asociados con el mantenimiento y la operación de las unidades.

Agentes de carga destacaron que el autotransporte de carga representa entre 10 y 25 por ciento del costo total de venta de un producto en México, por lo que un aumento adicional en los servicios logísticos podría repercutir en los precios finales.

Además, explicaron que sus contribuciones al erario y a la infraestructura carretera son importantes, pues durante 2025, el sector pagó 49 mil 285 millones de pesos por el uso de autopistas y puentes de cuota, además de mil 154.2 millones de pesos por derechos, productos y aprovechamientos federales.