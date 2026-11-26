Chivas terminó la fase regular sin conocer la derrota como visitante a lo largo del Apertura 2026; su invicto lo pondrá a prueba ante Pachuca en el partido de ida. (Foto: Cuartoscuro, ChatGPT)

¡El campeón de goleo contra la mejor defensa del futbol mexicano! Salomón Rondón y los Tuzos de Pachuca buscan dar el primer golpe de autoridad en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX cuando reciban a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Hidalgo, en el partido de ida de los cuartos de final.

Aunque el conjunto hidalguense consiguió el último boleto directo a la Liguilla, el equipo dirigido por Benjamín Mora atraviesa uno de sus mejores momentos del campeonato tras cerrar la fase regular con 4 victorias consecutivas, por lo que amenaza con convertirse en una de las sorpresas de la fiesta grande del futbol mexicano.

Del otro lado, las Chivas de Gabriel Milito llegan como líderes generales del torneo y con la ventaja deportiva a su favor. Además, ante los Tuzos, el ‘Rebaño Sagrado’ pondrá a prueba el invicto que mantuvo como visitante durante toda la fase regular.

¿A qué hora ver la ida de los cuartos de final entre Pachuca vs. Chivas EN VIVO?

Pachuca y Guadalajara abren la actividad de este jueves de los cuartos de final de ida del Apertura 2026. Los hidalguenses buscarán aprovechar la localía para conseguir una ventaja que les permita encarar con mayor tranquilidad el partido de vuelta en el Estadio Akron.

Partido: Pachuca vs. Chivas.

Pachuca vs. Chivas. Instancia: Cuartos de final de ida del Apertura 2026 de la Liga MX.

Cuartos de final de ida del Apertura 2026 de la Liga MX. Fecha: Jueves 26 de noviembre.

Jueves 26 de noviembre. Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México.

19:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: Estadio Hidalgo, Pachuca.

Estadio Hidalgo, Pachuca. Transmisión: Plataforma de streaming.

El partido de vuelta se juega el domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron, donde se definirá uno de los boletos a las semifinales del Apertura 2026.

¿Cuáles son las posibles alineaciones de Pachuca y Chivas?

Chivas y Pachuca podrían mantener a gran parte de los jugadores que fueron titulares en la última jornada de la fase regular de la Liga MX, aunque en el conjunto rojiblanco todavía existen dudas sobre la participación de Luis Romo debido a una sobrecarga muscular.

Pachuca

Carlos Moreno

Jorge Berlanga

Eduardo Bauermann

Sergio Barreto

Francisco Venegas

Alan Bautista

Christian Rivera

Rodolfo Pizarro

Oussama Idrissi

Nicolás Vallejo

Salomón Rondón

Chivas

Raúl Rangel

Daniel Aguirre

Diego Campillo

José Castillo

Richard Ledezma

Bryan González

Fernando González

Omar Govea

Efraín Álvarez

Roberto Alvarado

Santiago Sandoval

Chivas logró superar a Cruz Azul para quedarse con el liderato de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

¿Cómo llegan Pachuca y Chivas a los cuartos de final del Apertura 2026?

Después de un torneo de altibajos, Pachuca encontró su mejor versión durante el último mes de la competencia. Los Tuzos consiguieron 4 triunfos consecutivos y sellaron su clasificación a la Liguilla con una victoria de 2-0 ante los ‘Diablos Rojos’ del Toluca, que les permitió finalizar en la octava posición con 25 puntos.

Uno de los principales protagonistas del repunte del conjunto hidalguense es Salomón Rondón. A sus 37 años, el delantero venezolano conquistó su segundo título de goleo en la Liga MX con 17 anotaciones y registró un promedio de un gol cada poco más de 84 minutos.

Rondón y el marroquí Oussama Idrissi son las principales referencias ofensivas del equipo de Benjamín Mora. Ambos tendrán la tarea de superar a la mejor defensa del campeonato y ayudar a Pachuca a conseguir una ventaja antes del partido de vuelta en Guadalajara.

Pachuca cerró el torneo regular con una racha de 4 victorias consecutivas. (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, el ‘Rebaño Sagrado’ viene de dar un golpe de autoridad en la última jornada de la fase regular tras derrotar 1-0 a Cruz Azul, resultado con el que desplazó a la ‘Máquina’ del liderato general y concluyó con 33 puntos.

Una de las principales fortalezas del equipo de Gabriel Milito es su solidez defensiva. Los tapatíos únicamente recibieron 15 goles en 17 partidos.

En el aspecto ofensivo, el entrenador argentino cuenta con la explosividad y creatividad de futbolistas como Roberto Alvarado, Ricardo Marín y Santiago Sandoval para intentar superar a la defensa de Pachuca, rival ante el que acumula 9 encuentros consecutivos sin perder.

Guadalajara buscará trasladar a la Liguilla el buen rendimiento que mostró fuera de casa durante la fase regular, en la que no sufrió una sola derrota como visitante. Los rojiblancos intentarán mantener esa condición en el Estadio Hidalgo y dar el primer paso hacia la conquista de su título número 13 de Liga MX, un campeonato que se les resiste desde el Clausura 2017.

En caso de empate en el marcador global, Chivas avanzará a las semifinales gracias a su mejor posición en la tabla general. Por lo tanto, Pachuca está obligado a ganar la eliminatoria para mantenerse en la lucha por el título.

Sin embargo, los antecedentes en fases de eliminación directa favorecen a los hidalguenses, quienes dejaron fuera al ‘Rebaño Sagrado’ en las semifinales del Apertura 2006 y en el repechaje del Guardianes 2021.

Con información de EFE.