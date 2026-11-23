Francisco Javier González anunció su despedida del programa matutino Así las cosas de la cadena W Radio; el periodista deportivo dejó un mensaje lleno de memorias para poner fin a esta etapa.

En un video difundido mediante redes sociales, González ennumeró los programas que marcaron su paso por la estación y recordó de los cambios que encontró con el tiempo.

Francisco Javier González anuncia su salida de ‘Así las cosas’ y ‘W Radio’

“Ha llegado la hora de decir adiós”, dijo González en su mensaje. El comentarista deportivo reconoció que no le gustan las despedidas, tanto en lo personal como en lo profesional, porque implican alejarse de personas queridas y de espacios que no siempre vuelven.

“Hoy me estoy despidiendo de Así las cosas, me estoy despidiendo de W Radio, mi casa durante 22 años”, expresó. El periodista recordó que compartió espacios informativos con reconocidos periodistas como Carmen Aristegui, Javier Solórzano y Carlos Puig, además de Héctor Jiménez Landín, Sopitas, Martín Hernández y Carla Iberia Sánchez.

También reconoció el trabajo de Gabriela Warkentin al frente de Así las cosas, primero junto con Javier Risco y actualmente en solitario. González dijo que fue feliz en ese programa, especialmente durante la pandemia, cuando ambos impulsaron la “rocola deportiva” y una sección sobre deportes poco comunes en distintas partes del mundo.

‘Estadio W’ y ‘Súper Estadio’: Los programas que marcaron su carrera en radio

El periodista también recordó los proyectos deportivos de la cabina de enfrente: Estadio W, Fútbol y otras galaxias y Súper Estadio. En el primero, trabajó de la mano con personajes como ‘El Che’ Ventura, Ángel Fernández, Fernando Alonso y Ara Piloyan.

Sobre Súper Estadio, destacó a Jorge Sánchez, a quien llamó su “gran fiel escudero y leal amigo”. También recordó a comentaristas y exfutbolistas con los que estuvo, como Ricardo Peláez, Tomás Boy, Héctor Hugo Eugui, Mario Carrillo y Alfredo Tena.

“Me parece que fue mi dream team de la radio en toda mi historia”, expresó sobre el equipo que construyeron durante la etapa de Televisa Radio.

González no señaló, sin embargo, un motivo puntual ni responsabilizó a algún nombre por su salida. “El tiempo transcurre y las circunstancias cambian. Esas paredes siguen siendo las mismas, los muebles también, pero la gente ya no”, reflexionó.

Contó que visitó las instalaciones unos días antes de publicar su mensaje y encontró a pocas personas de la generación con la que había trabajado antes. Consideró que esa etapa parece estar en extinción y que ahora corresponde dar paso a “nuevas generaciones, nuevas ideas, nuevos formatos”.

El comunicador tampoco anunció un nuevo programa ni detalló su siguiente paso profesional. En su despedida dejó abierta la posibilidad de reencontrarse con algunos contenidos y colaboradores: habrá oportunidad de recordar, escucharlos en otros lugares y “revivir la rocola”, según prometió.

Esta tampoco es su despedida definitva del periodismo deportivo. González cuenta con más de tres décadas de trayectoria en los medios y continúa vinculado a TUDN como director del Consejo Editorial de la empresa.

Al cierre el video, agradeció a quienes formaron parte de la estación y a quienes han sido cabezas de esta, como Raúl Rodríguez, Carlos Arturo Gallego y Nacho Reglero. “Yo le di más que mi tiempo, le di mi energía a esa institución”, expresó. A cambio, dijo, recibió algo por encima de un sueldo: “Me dio una familia”.

“Nunca hables mal de quien te dio de comer”, concluyó en su mensaje de despedida.