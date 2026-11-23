El 3 de septiembre se transmitió una larga entrevista del secretario García Harfuch con Gabriela Warkentin. La conversación me llamó la atención: fue cordial, pero no se evadieron los temas difíciles, como la crisis de desapariciones, las presiones de Estados Unidos y la percepción generalizada de inseguridad.

Como en otros intercambios con los medios, García Harfuch logró algo que para muchos personajes del oficialismo resulta imposible: no negó la realidad ni buscó salirse por la tangente. No hubo maromas olímpicas. Defendió los resultados de su gestión, pero no intentó vender humo; reconoció que la tarea sigue incompleta y que los cárteles conservan un gran poder. Él mismo mencionó la exhibición de fuerza del CJNG tras el abatimiento de El Mencho.

García Harfuch tampoco prometió una solución rápida a la crisis de violencia. Por el contrario, subrayó con realismo que “el fortalecimiento a las instituciones de seguridad estatales es el camino”. Es una idea que se abandonó durante el gobierno de AMLO, cuando las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional dominaron la agenda de seguridad. Hoy, el secretario reconoce que –más allá de algunas acciones que se puedan apuntalar desde el Ejecutivo federal– el grueso del esfuerzo para conseguir avances sostenidos debe provenir de las entidades federativas.

En este sexenio, las instituciones federales de seguridad tienen el mejor liderazgo en muchos años. Sin embargo, no basta con eso. El límite de lo que se puede lograr lo marcarán las entidades federativas. García Harfuch ha sido conciliador. Hasta ahora, su misión ha consistido en tender puentes, no en comprarse pleitos. El problema es que numerosos gobernadores se resisten a asumir los costos políticos y operativos de combatir al crimen organizado. Prefieren desentenderse de la seguridad o utilizar con fines personales o políticos a las policías y los ministerios públicos. Eso, cuando no están de plano coludidos con el crimen organizado.

La Estrategia Nacional contra la Extorsión es un buen ejemplo del alcance de la colaboración que los estados están dispuestos a brindar. El cobro de cuota es un fenómeno crítico, que le pega fuerte a la percepción de seguridad de los ciudadanos y ahuyenta las inversiones. Debería ser una prioridad en todo el país. En Palacio Nacional lo saben. Por eso, se buscó impulsar una estrategia ambiciosa en la materia, tomando inspiración –en alguna medida, al menos– del modelo de combate al secuestro que se puso en marcha durante el gobierno de Peña Nieto.

En octubre de 2025 se reformó el artículo 73 constitucional para incluir la extorsión en el listado de delitos con una definición homologada en todo el país. Poco después, el 28 de noviembre, se publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Desde entonces, casi todas las semanas, García Harfuch anuncia la participación del gobierno federal en operativos contra células criminales dedicadas al cobro de cuota.

Sin embargo, no ha despegado el que debería ser el componente medular de la estrategia: la creación, en la fiscalía de cada estado, de una unidad especializada, con ministerios públicos, policías y analistas dedicados de lleno al combate al cobro de cuota. A un año de publicada la ley general en la materia, sólo identificamos ocho estados que cuentan ya con una unidad especializada operativa: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero y Michoacán. En algunos de los estados restantes están “en proceso”, pero en muchos otros optaron por asignar esta responsabilidad a las unidades antisecuestro o simplemente no se dieron por enterados.

El problema de fondo con el cobro de cuota, como suele ocurrir con los fenómenos delictivos que involucran a los grupos criminales de mayor peligrosidad, es que varios gobiernos estatales se resisten a entrarle al tema. Un buen número de gobernadores, secretarios y fiscales han hecho, en meses recientes, declaraciones que buscan minimizar la gravedad del cobro de cuota. Esas declaraciones coinciden en muchos casos con la negativa a crear unidades especializadas.

Para seguir avanzando, la presidenta Sheinbaum y el secretario García Harfuch tienen el desafío de romper las resistencias que las clases políticas locales han logrado imponer en las últimas dos décadas. La inercia es fuerte y, hasta ahora, Palacio Nacional ha privilegiado la cohesión interna de Morena y ha evitado estirar demasiado la liga con los gobernadores. Colaboran con la estrategia federal los que quieren. Los que no quieren se hacen guajes. Y hasta ahí llegan los avances, en el combate al cobro de cuota y en otros temas. Tal vez esto cambie en 2027, si Morena sufre un descalabro mayor en las elecciones o si se acrecientan las presiones de Washington. En esos escenarios, tal vez veamos a un García Harfuch menos conciliador. Habrá más fricciones, pero también mejores resultados.