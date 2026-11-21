Ante la falta de pagos y de respuesta de Pemex, Antonio Carlos Santos aseguró que ya presentó la denuncia ante la Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. (Foto: Cuartoscuro)

El exfutbolista brasileño Antonio Carlos Santos, una de las grandes figuras del América, solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum ante un presunto fraude millonario relacionado con pagos de Pemex por servicios que su empresa asegura haber realizado.

El exmediocampista acusó a funcionarios de la petrolera de participar en un presunto fraude relacionado con trabajos efectuados entre 2020 y 2023. En un video dirigido a la mandataria, expresó: “Hoy después de cumplir con mi trabajo para Pemex, solicito a usted su apoyo porque necesito justicia en este caso”.

En su mensaje, Santos pidió que no queden impunes las presuntas irregularidades en los pagos y señaló directamente a la empresa intermediaria Mexxus Drilling International.

“No le pido un privilegio, le pido que me permita que el esfuerzo, la confianza y el trabajo de tantos años quede sin respuesta. México me dio una oportunidad, hoy solo pido que también me escuche mi voz”, expresó.

¿Qué denunció Antonio Carlos Santos sobre los pagos de Pemex?

Antes de solicitar la intervención de la mandataria mexicana, Antonio Carlos Santos difundió otro video en sus redes sociales en el que acusó a funcionarios de la Región Marina Suroeste de Pemex de participar en un presunto fraude millonario relacionado con trabajos especializados que realizó su empresa, Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental (SCTPA).

El exjugador explicó que, entre 2020 y 2023, la petrolera solicitó servicios de análisis de riesgos de procesos y otras actividades técnicas. Su compañía presentó propuestas técnicas y económicas que, según su versión, fueron aceptadas antes de comenzar los trabajos.

“Nosotros trabajamos, entregamos, pero al final, para solicitar el pago, Pemex busca como mecanismo a varias empresas, primero con Pipsa, luego fue con Subtec y después llegó con Mexus”, relató.

El exfutbolista acusó a esta última empresa de recibir dinero de Pemex por servicios que, según su versión, no realizó. Santos sostiene que los trabajos fueron ejecutados por su compañía, SCTPA, pero que esta no recibió los pagos correspondientes.

De acuerdo con información publicada por AS México, la empresa vinculada con Santos reclama pagos correspondientes a 21 servicios especializados efectuados entre esos años. El exjugador sostiene que el monto asciende a cientos de millones de pesos, aunque no reveló una cifra exacta.

Santos aseguró que lleva aproximadamente 3 años en busca de una solución y que, ante la falta de pagos, presentó su denuncia ante Atención Ciudadana de la Presidencia de la República.

“Sin embargo, hemos sido atendido, pero no resuelto. Ellos siguen diciendo que nosotros no tenemos contrato directo, pero ¿cómo puedo no tener contrato directo?”, cuestionó el exfutbolista, quien aseguró contar con oficios de entrega y registros administrativos que respaldan los trabajos realizados.

¿A qué se dedica la empresa de Antonio Carlos Santos, exjugador del América?

Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental (SCTPA), empresa vinculada con Antonio Carlos Santos, fue constituida en 2012 en Boca del Río, Veracruz. De acuerdo con una investigación de AS México, Emma Portugal, esposa del exfutbolista del América, figura como accionista mayoritaria de la compañía.

La firma se especializa en servicios para la industria petrolera, entre ellos análisis de riesgos, seguridad industrial, planes de respuesta a emergencias y diagnósticos energéticos.

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, la compañía tiene su sede en Paraíso, Tabasco, y declara contar con una plantilla de entre 11 y 50 trabajadores.

También ofrece servicios relacionados con la prevención de accidentes industriales y la evaluación de condiciones de seguridad en instalaciones petroleras, actividades que forman parte de los procesos de gestión de riesgos y protección ambiental del sector energético.

El conflicto con Pemex representa uno de los principales desafíos para la empresa vinculada con Santos, quien busca recuperar los pagos por los servicios que asegura haber realizado. Mientras tanto, el exfutbolista mantiene su petición de apoyo a Claudia Sheinbaum para que se esclarezcan las presuntas irregularidades y se encuentre una solución a su reclamación.