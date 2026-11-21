Aficionados aseguraron que las autoridades no les permitieron salir del estadio Kuroda Park con el objetivo de resguardarlos. (Foto: Carlos Velázquez / Capturas de pantalla)

El juego entre Algodoneros y Venados estaba en la parte alta de la tercera entrada. El pitcher Víctor Buelna se preparaba para lanzar cuando, fuera del estadio Kuroda Park, se escucharon fuertes detonaciones de arma de fuego.

Las imágenes de los últimos momentos del encuentro son claras: los jugadores no esperan y corren para salir del diamante, mientras los aficionados buscan refugio en las gradas.

El conflicto armado que se registró fuera del recinto fue uno de los diversos hechos violentos que se presentaron la noche de este viernes en Guasave, Sinaloa, previo a que la Secretaría de la Defensa Nacional confirmara la detención de Fausto Isidro Meza Flores.

Mejor conocido como ‘El Chapo Isidro’, integraba la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI debido a sus vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel de Guasave.

Tras la balacera que se registró en Guasave se suspendió el juego de Algodoneros vs. Venados. (Foto: Carlos Velázquez)

¿Qué pasó en Guasave? Esto sucedió en el juego de Algodoneros vs. Venados

Durante la noche del 20 de noviembre se registraron diversos hechos violentos en Guasave, como la quema de vehículos y establecimientos, entre ellos gasolineras, además de bloqueos y balaceras.

Inicialmente, la Secretaría de Seguridad Pública informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional habían sido atacados por civiles, lo que provocó un enfrentamiento armado.

Mientras esto sucedía, el partido entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, correspondiente a la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), se desarrollaba con normalidad en el estadio Kuroda Park.

Sin embargo, cuando el encuentro se encontraba en la parte alta de la tercera entrada, fue suspendido. En la transmisión se observa a los jugadores salir abruptamente del campo, mientras un comentarista explica: “Se está suspendiendo (el juego). Hay una situación extradeportiva, de seguridad nacional”.

Poco después comenzaron a circular en redes sociales otros videos en los que se escuchan las detonaciones de arma de fuego. Al percatarse de lo que ocurría, los aficionados buscaron refugio entre las gradas.

“¡Agáchense! ¡Abajo! ¡No llores, agáchate!”, se escucha en uno de los clips, donde también se observa cómo los asistentes intentan salir de las gradas para resguardarse dentro del estadio.

Otras fotografías muestran a un gran número de personas esperando dentro del recinto. Mientras algunas permanecen recostadas sobre el piso, otras están de pie a la espera de indicaciones.

De acuerdo con el testimonio de personas que estuvieron en el Kuroda Park, las autoridades les impidieron salir hasta que hacerlo fuera seguro: “Nos tienen en el estadio, no nos dejarán ir hasta que lo ordene Protección Civil, el puro susto”, comentó una de ellas.

Hasta el momento, se desconoce si hubo personas lesionadas a causa de la balacera registrada en las inmediaciones del lugar donde se disputaba el partido de béisbol.

Los aficionados se refugiaron dentro de las instalaciones del estadio. (Foto: Carlos Velázquez)

¿Qué dijo la Liga Mexicana del Pacífico tras los hechos?

Ante esta situación, la Liga Mexicana del Pacífico compartió un comunicado en el que anunció la cancelación oficial del partido entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán.

Además, aclaró que los hechos de violencia no ocurrieron dentro del Kuroda Park y que la suspensión del encuentro respondió a la intención de proteger la integridad de todas las personas que habían acudido al recinto.

“Solicitamos a la afición mantenerse pendiente de las redes sociales oficiales de la Liga Mexicana del Pacífico Banamex donde se dará a conocer cualquier actualización relacionada a los juegos”, indicaron.

¿Qué se sabe de la detención de ‘El Chapo Isidro’?

Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, fue detenido la noche del viernes 20 de noviembre de 2026 en Guasave, Sinaloa, durante un operativo coordinado entre fuerzas especiales de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano.

En el despliegue también fueron capturados Germán ‘N’, conocido como ‘Serafín’ e identificado como segundo al mando de la organización de los Beltrán Leyva, y José ‘N’, señalado como operador financiero del grupo.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las capturas fueron resultado de labores de inteligencia realizadas en coordinación con autoridades de Estados Unidos, como parte de los mecanismos de cooperación bilateral.

Meza Flores era considerado uno de los principales objetivos de las autoridades estadounidenses. Su nombre figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI y se ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera localizarlo.

En México tenía una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud, mientras que en Estados Unidos existía una solicitud de extradición por asociación delictiva para distribuir drogas en ese país.

La detención ocurrió en medio de una jornada de violencia en Guasave, donde se reportaron balaceras, narcobloqueos e incendios de vehículos y establecimientos. Videos difundidos en redes sociales mostraron detonaciones desde helicópteros de la Armada de México durante el despliegue de seguridad.

Con información de Carlos Velázquez.