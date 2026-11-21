Lilly Téllez expresó sus condolencias a las familias de los cuatro militares que murieron durante el operativo en Sinaloa.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, felicitó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Ricardo Trevilla Trejo, por la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, en Guasave, Sinaloa.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la legisladora reconoció a ambos funcionarios por el operativo que permitió detener al presunto líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva.

“Felicito al Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por la captura de el Chapo Isidro en Sinaloa”, escribió Téllez.

La senadora también expresó sus condolencias a los familiares de los cuatro elementos del Ejército mexicano que perdieron la vida durante el despliegue, en el que también murieron siete presuntos integrantes del grupo criminal.

“Ofrezco mi profundo pésame a las familias de los cuatro militares que perdieron la vida en el operativo de Sinaloa. Que descansen en Paz esos patriotas que murieron por la paz en México”, publicó.

Así fue el operativo en el que capturaron a ‘El Chapo Isidro’

El secretario Omar García Harfuch confirmó este sábado la detención de Fausto Isidro Meza Flores, considerado uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

La captura ocurrió durante la madrugada del viernes en el municipio de Guasave, al norte de Sinaloa, mediante un operativo coordinado entre fuerzas especiales del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y organismos de inteligencia de México y Estados Unidos.

De acuerdo con la Sedena, durante la intervención se registraron enfrentamientos luego de que integrantes del grupo criminal intentaran impedir la detención de su presunto líder.

Como resultado, cuatro militares y siete presuntos agresores murieron. Además, ocho personas señaladas como integrantes de la organización delictiva fueron detenidas.

Entre los arrestados se encuentran Germán ‘N’, alias ‘Serafín’, identificado como segundo al mando de la organización, y José ‘N’, señalado como operador financiero del grupo.

¿De qué acusan a ‘El Chapo Isidro’ en México y EU?

La dependencia informó que Fausto Isidro y los otros dos detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

‘El Chapo Isidro’ cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, así como una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir drogas en ese país.

Tras el operativo, se reportaron bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a negocios en distintos municipios de Sinaloa, entre ellos Ahome, Guasave, Guamúchil y Navolato. Ante estos hechos, las autoridades activaron un plan antibloqueo para restablecer la circulación y reforzar la seguridad en la entidad.

Con información de EFE.