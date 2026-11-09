Omar García Harfuch revela reunión con Terrance Cole; ¿Qué acuerdos hubo entre México y la DEA?

La reunión entre García Harfuch y el administrador de la DEA abordó la cooperación bilateral y el combate a las redes criminales. (DEA).

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que sostuvo una reunión con Terrance Cole, director de la DEA, para revisar los temas prioritarios de colaboración entre ambos países en materia de seguridad.

A través de sus redes sociales, García Harfuch detalló que en el encuentro, programado desde finales de octubre, se revisaron las prioridades de intercambio de información de las estructuras delictivas, investigaciones financieras, solicitudes de colaboración pendientes y seguimiento de asuntos de extradición por conducto de las autoridades competentes.

Harfuch también reiteró que el encuentro se realizó bajo los cuatro principios que guían la cooperación con Estados Unidos: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

“Las acciones en territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus respectivas competencias”, escribió el secretario de Seguridad.

El funcionario señaló que ambos coincidieron en la importancia de fortalecer las investigaciones contra las redes criminales que generan violencia y avanzar en la detención de objetivos prioritarios para ambas naciones.

También abordaron acciones para frenar el tráfico ilícito de armas hacia México, impedir el flujo de recursos provenientes de la venta de drogas hacia las organizaciones criminales y combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En ese sentido, subrayó que las acciones conjuntas se realizan conforme a la legislación de ambos países y que las operaciones dentro del territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades nacionales.

¿Qué dijo la DEA sobre la reunión con García Harfuch?

La DEA detalló que la reunión entre Terrance Cole y García Harfuch ocurrió la semana pasada, y que se realizó con el propósito de conversar sobre los esfuerzos compartidos para desmantelar organizaciones criminales que la agencia estadounidense califica como narcoterroristas y combatir la corrupción que las facilita.

“Las organizaciones criminales no reconocen fronteras. Tampoco lo hace nuestro compromiso compartido de llevarlas ante la justicia”, dijo la agencia estadounidense en su publicación.