‘Sin rodeos’: DEA lanza advertencia a los cárteles de México y promete encontrarlos

Terrance Cole, director de la DEA, advirtió que Estados Unidos continuará persiguiendo a los cárteles del narcotráfico. (Foto: X | @DEAHQ)

Sin rodeos, Estados Unidos irá contra los cárteles del crimen organizado, afirmó Terrance Cole, director de la Agencia para el Control y Administración de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

¿Qué dijo el director de la DEA sobre los cárteles en México?

“Es importante recordar que este es un enfoque de arriba hacia abajo. Estados Unidos, primero los estadounidenses. Y seguiremos… Ya sea que estén en Colombia, en México, en Centroamérica, la DEA los va a encontrar. Estamos para proteger a nuestros ciudadanos bajo el Estado de derecho que establece nuestra Constitución y lo decimos sin rodeos”, aseguró.

¿Cuántos detenidos del CJNG y Cártel de Sinaloa reportó la DEA por sus operativos?

La DEA destacó que sólo del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación se han realizado mil 287 arrestos durante “dos oleadas globales”, se han incautado más de 1.8 de pastillas falsificadas y más de dos kilogramos de fentanilo, metanfetamina y cocaína, que fueron retirados del mercado ilegal.

Cole también pidió apoyar la Semana del Listón Rojo, establecida en homenaje a Enrique Kiki Camarena.

“Fue capturado, torturado y asesinado en México a principios de los años 80 bajo la corrupción de las autoridades mexicanas”, destacó.

Camarena era un agente especial de la DEA que investigaba el tráfico de drogas en Guadalajara, Jalisco. Por este caso, Rafael Caro Quintero se encuentra detenido en Nueva York.