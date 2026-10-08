Zar antidrogas de EU reitera que van contra cárteles y cómplices: ‘No nos importa si son el gobernador’

2026 ha sido un año marcado por 'reclamos' de la presidenta Claudia Sheinbaum a lo que califica como intentos de 'injerencia' del Gobierno de EU.

Estados Unidos irá contra los funcionarios que protejan a integrantes del crimen organizado, así se trate de gobernadores mexicanos, subrayó la Oficina de Política Nacional del Control de Drogas en sus redes sociales.

“La directora Sara Carter reafirma la postura de Estados Unidos respecto a los cárteles y funcionarios corruptos, reconociendo la importancia de una estrecha colaboración entre Washington y el Gobierno mexicano”, escribió en su cuenta de X este jueves 8 de octubre.

La Oficina compartió una entrevista de la zarina antidrogas para Voz Media en la que reiteró la estrategia de la Administración de Donald Trump de actuar sin distinción cuando se trata de los cárteles.

“El presidente Trump ha sido muy claro. Si ayudan o son cómplices de los cárteles, si colaboran con organizaciones terroristas, no nos importa si son el gobernador o si son la persona que trabaja en la plaza, en una pequeña tienda. Los encontraremos, iremos por ustedes y nos aseguraremos de que paguen las consecuencias”, advirtió.

Estados Unidos acusó a Rubén Rocha, quien pidió licencia en Sinaloa, así como nueve funcionarios más de su administración de supuestamente proteger a Los Chapitos; sin embargo, el Gobierno de Claudia Sheinbaum afirmó que la administración de Trump no presentó pruebas contundentes contra el gobernador.

Sara Carter pide más colaboración a México

“Únanse a nosotros, pongan fin a esto. Podemos acabar con los cárteles si trabajamos juntos. Podemos encontrar puntos sobre los cuales construir, pero sobre todo, ¿por qué vamos a permitir esto entre nuestras naciones? Estados Unidos ya no va a permitir eso”, dijo.

La funcionaria de la Casa Blanca aseguró que en lo que queda de la administración de Donald Trump ningún integrante de algún cártel “podrá dormir tranquilo”.

El Gobierno de México lleva tres entregas masivas de narcotraficantes entre 2025 y 2026, mediante las cuales trasladó a 92 personas que permanecían recluidas en cárceles mexicanas.

Las expulsiones incluyeron a líderes y operadores de organizaciones criminales como los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo, de Juárez y del Noreste, así como Los Zetas y los Beltrán Leyva.

La primera entrega ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando las autoridades mexicanas trasladaron a 29 personas requeridas por la justicia estadounidense. Entre los principales nombres destacaron Rafael Caro Quintero y los hermanos ‘El Z-40′ y ‘El Z-42′

La segunda entrega se realizó el 12 de agosto de 2025, cuando México expulsó a otros 26 presuntos delincuentes. En ese grupo figuraron Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’, exlíder de Los Caballeros Templarios; Abigael González Valencia, ‘El Cuini’, y Juan Carlos Félix Gastélum, ‘El Chavo Félix’, considerado uno de los principales operadores de la facción de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

La tercera expulsión ocurrió el 20 de enero de 2026, con el traslado de 37 personas consideradas por las autoridades mexicanas como un riesgo para la seguridad nacional. Entre ellas se encontraban Pedro Inzunza Noriega, ‘El Señor de la Silla’, identificado como segundo al mando de la organización de los Beltrán Leyva, y Armando Gómez Núñez, ‘Delta 1’, vinculado con una célula del CJNG.