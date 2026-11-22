Los ayuntamientos de Veracruz lamentaron las muertes de los militares que participaron en la captura de 'El Chapo Isidro'.

Los cuerpos de dos soldados que murieron durante el operativo para capturar a Fausto Isidro, ‘El Chapo Isidro’, en Guasave, Sinaloa, que eran originarios del estado de Veracruz, llegaron a la entidad vía aérea.

La tarde de este domingo, un avión de las fuerzas armadas aterrizó en el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona para la recepción de los cuerpos que posteriormente serían entregados a sus familiares para realizar los procesos funerarios. Hasta el momento se han confirmado dos nombres, aunque al sitio llegaron tres carrozas funerarias.

Los ayuntamientos de Jalcomulco y de Tlapacoyan confirmaron los decesos y la identidad de los soldados que murieron en el enfrentamiento.

Reconocen a elemento originario de Jalcomulco

En el caso de Jalcomulco, el presidente municipal Roberto Ixtla informó que de ese municipio era originario Luis Eduardo M. P., por lo que dieron sus condolencias a la familia.

“Nos unimos al dolor de su familia y de todas las personas que lo conocieron y quisieron. Honramos la memoria de Luis Eduardo, quien perdió la vida en el cumplimiento de su deber como integrante del Ejército Mexicano, sirviendo a México con valor y lealtad”, aseguró.

Tlapacoyan despide a su militar fallecido en Guasave

En tanto, el Ayuntamiento de Tlapacoyan informó sobre el fallecimiento de Abraham López Aparicio y también emitieron condolencias a su familia.

“Lamenta profundamente el fallecimiento del Sgto. 1/o Cond. Abraham López Aparicio, originario de nuestro municipio, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber. Reconocemos su servicio a la nación y expresamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos”, señaló el gobierno municipal.

Del último elemento no ha sido confirmado el nombre ni la zona de dónde era originario.

¿Cuántos elementos militares murieron en el operativo contra ‘El Chapo Isidro’?

El operativo en el que detuvieron a Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’, en Guasave, Sinaloa, dejó un saldo de cuatro elementos del Ejército Nacional muertos, de acuerdo con la información brindada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Previo a la llegada de los elementos al Aeropuerto de Veracruz, ingresaron algunas coronas fúnebres y tres funerarias privadas para recibirlos. Tras aterrizar en el aeropuerto, hicieron honores en el que participaron autoridades civiles, militares y familiares.

Después de ello, los cuerpos salieron en las carrozas en medio de un operativo de seguridad para su resguardo y acompañados de algunos vehículos privados.