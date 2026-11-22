La detención de Fausto Isidro, conocido como ‘El Chapo Isidro’, fue resultado de semanas de trabajo de inteligencia y colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Uno de los elementos clave para localizar al narcotraficante fueron los mensajes de texto que intercambiaba con su madre, esposa y hermana, los cuales permitieron a los investigadores identificar reuniones y fiestas a las que planeaba asistir.

De acuerdo con The New York Times, un funcionario cercano al operativo explicó que los investigadores utilizaron comunicaciones interceptadas con los familiares de ‘El Chapo Isidro’ para seguir sus movimientos y reconstruir parte de su agenda.

El narcotraficante, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares, figuraba entre los más buscados por el FBI, acusado de encabezar una organización criminal dedicada al tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína.

Así fue el operativo para detener al ‘Chapo Isidro’ en Guasave

La operación para capturar a ‘Chapo Isidro’ comenzó alrededor de las 16:00 horas del viernes, luego de varias semanas de colaboración entre el Ejército mexicano y los servicios de inteligencia estadounidenses.

Según The New York Times, autoridades mexicanas compartieron con estadounidenses información que contribuyó a localizar al narcotraficante y a sus familiares.

Además, cuando las condiciones meteorológicas lo permitieron, Estados Unidos realizó vuelos de reconocimiento con drones sobre la zona donde se presumía que se encontraba, siempre a petición y con autorización del gobierno mexicano.

El viernes, las fuerzas especiales mexicanas lograron ubicarlo en una vivienda de Guasave, Sinaloa, mediante la interceptación de comunicaciones de radio y teléfono, así como labores de vigilancia aérea.

Los analistas identificaron al capo dentro del inmueble a partir de características como su voz, complexión física y forma de caminar. La ubicación de la vivienda también habría permitido a las autoridades planear una intervención con daños colaterales limitados.

Sin embargo, cuando los elementos militares llegaron en camiones al domicilio, fueron recibidos con un intenso tiroteo que desató un enfrentamiento armado.

En medio de la balacera, las fuerzas especiales lograron subir a ‘El Chapo Isidro’ a un vehículo blindado y trasladarlo fuera de Guasave.

¿Quiénes fueron detenidos junto al ‘Chapo Isidro’?

El Ministerio de Defensa informó que siete personas sospechosas de pertenecer a un grupo criminal murieron y otras ocho fueron detenidas durante el operativo.

Entre los arrestados se encontrarían integrantes de alto nivel de la organización criminal que encabezaba el ‘Chapo Isidro’. De acuerdo con la información citada por The New York Times, uno de ellos es primo del narcotraficante, identificado por las autoridades mexicanas como su segundo al mando.

También fue detenido un cuñado del líder criminal, quien presuntamente estaba encargado de las finanzas de la organización.

En Estados Unidos, el ‘Chapo Isidro’ era señalado de dirigir una estructura criminal que recurrió a la violencia y la intimidación para consolidar sus actividades ilícitas en decenas de países, con operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense y otras partes del mundo.