Fausto Isidro Meza Flores, conocido como ‘El Chapo Isidro’, fue detenido la noche del viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, municipio en el que se registraron narcobloqueos, balaceras y quema de autos.

Las fuerzas especiales de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano también lograron la captura de Germán ‘N’, alias ‘Serafín’, segundo al mando de los Beltrán Leyva, aliados del Cártel del Pacífico, facción ‘Mayos’, y de José ‘N’, operador financiero de ese grupo delictivo.

La detención del ‘Chapo Isidro’ y de ‘Serafín’ se logró gracias a labores de inteligencia en las que habrían participado autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con la información del comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, a Germán N (a) “Serafín”, segundo al mando de esa organización delincuencial y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo.

¿De qué elitos se acusa al ‘Chapo Isidro’?

‘El Chapo Isidro’ está vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva y con el Cártel de Guasave, por lo que formaba parte de la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI.

Hasta antes de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

La Sedena detalló que ‘El Chapo Isidro’ cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud.

También hay una orden de extradición a Estados Unidos contra ‘El Chapo Isidro’ por el delito de asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense.

Balaceras en Guasave tras la detención del ‘Chapo Isidro’

Intensas balaceras se registraron la noche del viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa. Los primeros reportes de las autoridades dieron cuenta de una persona detenida y otra más abatida. Como parte de los hechos de violencia en Sinaloa se reportó la quema de establecimientos como gasolineras y vehículos incendiados, así como narcobloqueos.

Los videos de la balacera en Guasave muestran que helicópteros de la Armada de México dispararon desde el aire a objetivos presuntamente delincuenciales que ubicaron tras el fuerte despliegue también terrestre que llevaron a cabo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa indicó en un mensaje en X que, tras el ataque, se desplegó un operativo coordinado entre distintas instituciones de seguridad “para restablecer el orden, el cual será informado una vez que concluya el dispositivo de seguridad”.

“Se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades”, advirtió la autoridad.

Además, la balacera en Guasave provocó la suspensión del juego de beisbol entre los Venados de Mazatlán y los Algodoneros, encuentro que forma parte del calendario de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP)

¿Quién es Fausto Isidro Meza, alias ‘El Chapo Isidro’?

‘El Chapo Isidro’, de 44 años, es considerado uno de los principales productores en México de drogas sintéticas, incluido el fentanilo, para su envío a Estados Unidos.

Perteneció al Cártel de Sinaloa y, tras la separación de los Beltrán Leyva del grupo, en 2007, se quedó con ellos.

Autoridades federales señalan que su zona de operación alcanza varios municipios del norte de Sinaloa, entre ellos Guasave, Sinaloa, Ahome y El Fuerte. Su influencia es mayor y se extiende por lo menos hasta el sur de Sonora.

La rivalidad entre ‘El Chapo Isidro’ y los líderes del Cártel de Sinaloa comenzó tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva, ‘El Mochomo’, en 2008.

A partir de ese arresto, Isidro Meza, nacido en 1982 según registros federales, fue delegado por Arturo Beltrán para controlar la zona de Guasave y Los Mochis, peleando por el territorio con Jorge Iván Gastélum, alias ‘El Cholo’ Iván, detenido junto con Guzmán Loera, su jefe, en 2016.

‘El Chapo’ Guzmán y Fausto Isidro Meza Flores encabezaron una lucha sangrienta, pero terminaron no haciéndose nada. En 2021, se mantuvo la paz en los municipios controlados por ‘El Chapo Isidro’ debido a supuestos acuerdos.

Con información de Carlos Velázquez