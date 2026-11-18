Cae presunto líder de ‘Los Deltas’ del CJNG en Zapopan: esto se sabe de ‘El Topo’. (SSPC)

César Daniel ‘N’, ‘El Topo’, presunto líder de una célula criminal de ‘Los Deltas’, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Zapopan, Jalisco.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre el operativo que permitió la detención de ‘El Topo’, dos cómplices más y el abatimiento de otras tres personas, presuntos integrantes de ‘Los Deltas’ que habrían agredido a los elementos federales.

“De acuerdo con el reporte preliminar, durante el operativo tres presuntos integrantes de ‘Los Deltas’ agredieron a los agentes federales y fueron abatidos en el enfrentamiento”, escribió García Harfuch este miércoles 18 de noviembre.

¿Qué delitos se le imputan a ‘El Topo’?

‘El Topo’ sería el líder del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación con presencia en Guadalajara. Entre las actividades ilícitas que realiza dentro de la estructura criminal, César Daniel ‘N’ sería el presunto encargado del tráfico de drogas y armamento para el cártel. Además, estaría vinculado con el lavado de dinero, la extorsión y el secuestro.

Entre los delitos que se le imputan a ‘El Topo’ figura el secuestro del periodista Jaime Barrera, ocurrido en marzo de 2025, así como el de un empresario inmobiliario. Por ambos crímenes, César Daniel ‘N’ tendría órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco.

¿Cómo detuvieron a ‘El Topo’?

Las autoridades seguían los pasos de ‘El Topo’ desde abril de 2026. A través de trabajos de inteligencia, ubicaron tres domicilios en Zapopan, Jalisco, donde dormían ‘El Topo’ y otros presuntos integrantes de ‘Los Deltas’.

En julio, las autoridades desplegaron un operativo simultáneo, aunque en aquella ocasión no lograron detener a ‘El Topo’. Sin embargo, como resultado, arrestaron a seis personas y aseguraron vehículos, armas, chalecos balísticos, cartuchos y celulares.

¿Quiénes son ‘Los Deltas’?

La célula a la que pertenecería ‘El Topo’ está vinculada con las principales actividades ilícitas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con investigaciones federales, el brazo armado se encarga del trasiego y la venta de droga, el reclutamiento forzado y el contrabando de armas en Jalisco. De este modo, nutre las finanzas del grupo criminal y sus operaciones para mantener la guerra con grupos antagónicos.

Las operaciones de ‘Los Deltas’ estarían bajo las órdenes de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias ‘El Sapo’, uno de los hombres de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, antes de que este fuera abatido en febrero de 2026 en Jalisco.