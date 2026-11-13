Abaten a 6 presuntos integrantes de ‘Los Aldeanos’, célula del CJNG en Silao, Guanajuato

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional tuvieron un enfrentamiento con civiles armados en Silao.

En Guanajuato, seis presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron abatidos durante un enfrentamiento con fuerzas federales y estatales ocurrido la madrugada de este viernes en el municipio de Silao.

Asimismo, las autoridades reportaron el aseguramiento de 13 armas de fuego.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la intervención conjunta de los elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, se registró durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre, en atención a una denuncia ciudadana al 089.

Los vecinos de la calle Solidaridad, de la comunidad de La Aldea, en Silao, alertaron a las autoridades sobre la presencia de hombres armados.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para verificar el reporte, pero al llegar fueron recibidos a balazos.

Se supo que los primeros disparos provinieron desde la azotea de una vivienda y alcanzaron al menos una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Enseguida, se registraron ráfagas de disparos que provenían del interior de la casa contra los elementos de seguridad.

Ante la agresión, los agentes establecieron un perímetro de seguridad y repelieron el ataque.

Como resultado de estos hechos, el enfrentamiento armado terminó con seis presuntos agresores sin vida, mientras que ningún integrante de las instituciones participantes resultó lesionado.

En el lugar, las autoridades aseguraron nueve armas largas, cuatro armas cortas, cargadores, cartuchos, chalecos y cascos balísticos.

El operativo también permitió asegurar tres vehículos y un envoltorio con hierba de características similares a la mariguana.

¿Qué sabemos de ‘Los Aldeanos’?

De igual forma, entre los indicios localizados se encontraron prendas con insignias alusivas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y referencias a un grupo identificado como “Los Aldeanos”.

Las armas y el material asegurado quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Los presuntos criminales abatidos fueron señalados como presuntos integrantes de la célula “Los Aldeanos”, grupo criminal que opera en el municipio de Silao y que pertenecería al CJNG.

Por el momento, las autoridades de seguridad no han dado a conocer la identidad de las seis personas fallecidas.

La Fiscalía General del Estado informó que ya se inició una investigación para esclarecer los hechos ocurridos en La Aldea, municipio de Silao.