VIDEOS: Así fue la persecución entre militares y civiles armados en Ocotlán, Jalisco

Un enfrentamiento entre civiles armados y soldados del Ejército dejó un saldo de dos personas muertas, un detenido, y una civil y un agente heridos en Ocotlán, Jalisco.

Videos en redes sociales mostraron el momento en el que los elementos del Ejército persiguen a los presuntos criminales que iban a bordo de camionetas negras.

Las camionetas perdieron el control en calles de la colonia Río Colorado, y los agentes los alcanzaron para detenerlos, lo que desató un enfrentamiento a metros de civiles que huyeron del fuego.

¿Cuál fue el motivo del enfrentamiento en Ocotlán, Jalisco?

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los elementos del Ejército atendían el reporte de un vehículo robado, y al llegar a la zona del reporte, habrían sido atacados por hombres armados, lo que provocó una persecusión y la balacera.

Tras el enfrentamiento, la civil y el agente heridos por impacto de bala recibieron atención médica, y se encuentran fuera de peligro.

Además, las autoridades informaron que desplegaron un operativo por tierra y aire, para localizar a los otros delincuentes que huyeron.

El enfrentamiento no ha sido atribuido a ningún grupo criminal en la zona donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Sedena informó que, tras el enfrentamiento en el que detuvieron a una persona y abatieron a otras dos, se aseguró lo siguiente:

Un fusil barret calibre .50.

Una ametralladora calibre 5.56 milímetros.

Dos armas largas de diversos calibres.

Dos granadas calibre 40 milímetros.

Un vehículo con blindaje artesanal.

De acuerdo con las autoridades, la persona detenida sería de nacionalidad hondureña. Aún no se reveló su nombre.

Fuentes informaron a Quadratín que los acontecimientos en Ocotlán podrían estar relacionados con Heraclio ‘N’, conocido como ‘El Tío Lako’, líder del CJNG buscado por Estados Unidos.

Según las versiones, ‘El Tío Lako’ habría estado involucrado en los hechos, y de ahí que se desplegara el operativo; sin embargo, dicha versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Con información de Quadratín.