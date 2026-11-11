Renuncia de Dámaso Castro: ¿Qué trabajo hacía el exvicefiscal de Sinaloa para Los Chapitos según EU?

Dámaso Castro renunció a medio año de que dejara la vicefiscalía de Sinaloa para enfrentar las acusaciones en su contra de EU.

Tras las acusaciones de Estados Unidos, Dámaso Castro, vicefiscal de Sinaloa, renunció a su cargo luego de medio año de licencia para enfrentar los señalamientos.

Dámaso Castro actualmente no tiene cargo, y se le señala de múltiples vínculos con el Cártel de Sinaloa, especialmente con la facción de Los Chapitos.

¿Cómo operaba Dámaso Castro a favor del Cártel de Sinaloa?

Identificado como un funcionario al servicio de la justicia en México desde 1998, Dámaso Castro Zaavedra está señalado de recibir sobornos de Los Chapitos.

A cambio de ello, ofreció protección para que Los Chapitos, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, no fueran detenidos.

Castro también servía como informante, ya que daba aviso sobre las operaciones de las fuerzas del orden público planeadas con respaldo de Estados Unidos, incluidas las operaciones contra laboratorios de drogas y contra objetivos del Cártel de Sinaloa.

Esto servía para destruir o trasladar pruebas que les relacionaran con el tráfico de drogas, de acuerdo con las acusaciones de EU.

Los sobornos que recibía el vicefiscal eran de 200 mil pesos mensuales, y se le identificaba como ‘Culiacán Regio’.

Castro Zaavedra presuntamente recibía instrucciones para no detener a operadores del Cártel de Sinaloa, e incluso sus operaciones iban a favor de detener a rivales de Los Chapitos.

El exvicefiscal de Sinaloa formaba parte de una estructura que permitía a Los Chapitos “vender las drogas del cartel abiertamente en la calle y portar armas de fuego sin interferencias”, además de “facilitar el paso seguro por México de enormes cargamentos de drogas”.

De acuerdo con EU, Zaavedra permitió que Los Chapitos accedieran a información sobre investigaciones en curso y cateos planificados por las autoridades, a fin de que se anticiparan a operativos en narcolaboratorios y casas de seguridad.

Dámaso Catro Zaavedra está acusado por los delitos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

En caso de que sea detenido y se le declare culpable, el exvicefiscal de Sinaloa recibiría cadena perpetua y una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.