La temporada 2026 de 'Exatlón México' llegó a su semana 13 de competencia. (Foto: Cortesía TV Azteca)

La semana 13 de la temporada 2026 de Exatlón México avanza entre nuevas incorporaciones, cambios en las estrategias y enfrentamientos que pueden modificar el rumbo de la competencia. Los equipos Rojo y Azul se acercan a una de las etapas más exigentes del reality, en la que cada punto cuenta para evitar que uno de sus integrantes abandone las playas de República Dominicana.

Con Antonio Rosique al frente de la competencia, los atletas de Exatlón México tendrán que demostrar su resistencia y habilidad en los circuitos para mantenerse en el juego.

Benyamin Saracho es el último refuerzo varonil de 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Dónde ver ‘Exatlón México’ EN VIVO?

La décima temporada de Exatlón México se transmite a través de Azteca UNO, canal de televisión abierta que permite seguir los enfrentamientos entre los equipos Rojo y Azul.

Quienes no tengan acceso a una televisión también pueden ver el reality en vivo por medio del sitio oficial de TV Azteca o desde la aplicación TV Azteca En Vivo.

La tercera opción es a través de la plataforma de streaming Disney+, la cual requiere de una suscripción con costo.

¿A qué hora ver ‘Exatlón México’?

La eliminación en Exatlón México comienza a las 18:00 horas. Para esta semana 13, la cita está prevista este el domingo 22 de noviembre.

Antonio Rosique es el conductor principal de 'Exatlón México 2026'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Quién es Benyamin Saracho, nuevo refuerzo de ‘Exatlón México’?

Benyamin Saracho se incorporó al Equipo Rojo como el último refuerzo varonil de la décima temporada de Exatlón México. Su llegada fue anunciada por Antonio Rosique después de la eliminación de Jerry Lizárraga, movimiento con el que la escuadra escarlata cubrió el lugar que quedó disponible.

El atleta sonorense no es un desconocido para los seguidores del reality: participó en la novena edición, donde se ganó el apodo de ‘Speed Galgo’ por la velocidad que demostraba al recorrer los circuitos.

Originario de Hermosillo, Sonora, Saracho nació el 6 de junio de 2004 y tiene 22 años. Desde pequeño practicó gimnasia, disciplina en la que se especializó en el caballo con arzones. Su experiencia deportiva y rapidez son algunas de las cualidades que buscará aprovechar en esta nueva oportunidad dentro del programa.

El Equipo Rojo mantiene la Villa 360 en ‘Exatlón México’

La Villa 360 se ha convertido en uno de los espacios más disputados de la temporada. El Equipo Rojo consiguió conservarla en sus enfrentamientos recientes, mientras que los Azules han tenido que permanecer en la Barraca Metálica.

La diferencia entre ambos alojamientos va más allá de la comodidad. La Villa 360 ofrece mejores condiciones para descansar, dormir bajo techo y recuperarse físicamente después de las exigentes pruebas. Por ello, ganar esta recompensa puede representar una ventaja para los participantes que deben afrontar nuevos circuitos y competencias de eliminación.

'Exatlón México' recibió refuerzos tras la salida de los eliminados. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Qué atletas ganaron las medallas en ‘Exatlón México’?

Las medallas son uno de los reconocimientos individuales que pueden conseguir los participantes durante la temporada de Exatlón México. Su importancia está en que otorgan una vida adicional durante los Duelos de Eliminación, una ventaja que puede ser decisiva para permanecer en la competencia.

Durante la semana 13, el Equipo Rojo consiguió la medalla femenil gracias a Paulette Gallardo. Por su parte, Adrián Leo, integrante del conjunto Azul, se llevó la medalla varonil, con lo que sumó una ventaja individual para los próximos enfrentamientos.

Estos reconocimientos pueden marcar una diferencia cuando los atletas deben defender su permanencia, pues una vida extra representa una oportunidad adicional para continuar en el reality.

Lista de atletas en ‘Exatlón México’ 2026

A lo largo de la décima temporada, los equipos Rojo y Azul han tenido modificaciones en sus alineaciones debido a las eliminaciones y a la incorporación de nuevos refuerzos. Con los movimientos registrados hasta la semana 13, así se encuentran conformadas las escuadras:

Equipo Rojo

Montse Mejía

Jerry Lizárraga

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Heliud Pulido

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Karol Rojas (refuerzo)

Ingrid Treviño (refuerzo)

Daniel Ávila (refuerzo)

Joana Vidal (refuerzo)

Benyamin Saracho (refuerzo)

Equipo Azul