Previo al lanzamiento de 'GTA VI' algunos tuvieron la oportunidad de jugar la nueva entrega de Tockstar. (Foto: Rockstar)

Después de recorrer Vice City, una recreación ficticia de Miami, por primera vez, GTA VI superó las expectativas. Rockstar Games construyó un mundo abierto tan detallado y lleno de situaciones inesperadas que incluso las actividades más absurdas pueden convertirse en historias dignas de contar lo que lo vuelve una obra maestra.

Mientras juegas GTA VI, un camión puede chocar a un automóvil sedán, puedes toparte con una situación inesperada, como que el conductor del camión salga corriendo, mientras la víctima permanece atrapada en su asiento mientras el motor se incendia. Después de ayudarlo a salir del automóvil, te agradece. Entonces se dio cuenta de que el responsable conducía un camión de reparto de Sahara, la parodia de Amazon dentro de Grand Theft Auto. Aquella era su gran oportunidad, declaró. Podía demandar a Sahara por millones de dólares.

Pero necesitaba demostrar que tuvo daños. Así que respiró profundamente, volvió a subir al automóvil, se prendió fuego las piernas y después salió del vehículo con quemaduras por todo el cuerpo. Llamó a su abogado. Luego, mientras se acercaba una ambulancia, se volvió hacia mí y me pidió que fuera testigo a cambio de una parte de la indemnización.

Incidentes como este, representaciones elaboradas de una realidad llevada al extremo, ocurren constantemente y son de los detalles de Grand Theft Auto VI, la más reciente extravagancia de mundo abierto de Rockstar Games.

'GTA VI' cuenta la historia de Jason y Lucia, nuevos personajes de Rockstar. (Foto: Rockstar Games)

¿Qué encuentras en ‘GTA VI’? Detalles del nuevo videojuego de Rockstar

Probablemente sería más sencillo enumerar lo que no incluye Grand Theft Auto VI que todo lo que sí ofrece.

En esta sátira de Florida y de la cultura estadounidense, puedes pasar horas desplazándote sin parar por las redes sociales mientras estás en la cama, lavar un barco con una hidrolavadora, reparar un techo, voltear filetes de pescado en una parrilla, jugar videojuegos completos dentro del propio juego (sí, en serio), escuchar podcasts, tomar cócteles junto a la piscina y hacer peso muerto con una técnica impecable.

También puedes robar automóviles, lanzar paquetes de cocaína desde aviones, asaltar bancos, supermercados, joyerías y gasolineras, pilotar helicópteros, vender drogas robadas y participar en tiroteos contra pandillas de motociclistas.

La diversión de GTA VI, al igual que ocurrió antes con The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Elden Ring, proviene de descubrir las maravillas de su mundo y observar cómo reacciona ante tus acciones.

Pocos videojuegos tienen ciudades tan enormes, tan densamente pobladas y tan llenas de secretos y sistemas que se entrelazan para generar historias que querrás contarles a tus amigos por mensaje.

Y pocos son tan consistentemente divertidos. En pocas palabras, Grand Theft Auto VI es una obra maestra.

Apunta con tu arma a un guardia de seguridad y quizá deje caer su pistola y se rinda. Haz lo mismo con otro y podría comenzar a dispararte.

Golpea a alguien con tu automóvil en medio del tráfico y quizá acelere para escapar, o tal vez salga de su vehículo con un bate de béisbol.

Apunta tu teléfono hacia un policía que intenta incriminar a un peatón inocente colocándole drogas y podría intentar arrestarte o simplemente escabullirse en la oscuridad de la noche.

Esta red de sistemas interconectados transforma actividades que de otro modo podrían resultar monótonas en una constante descarga de adrenalina.

Por supuesto, podrías irrumpir en esa casa de empeño, disparar contra todos los que estén dentro y después romper los escaparates para llevarte los objetos de valor.

O podrías entrar sigilosamente por la parte trasera, acceder desde el garaje, desactivar las cámaras de seguridad y la alarma, noquear a los guardias y escapar con decenas de miles de dólares antes de que alguien siquiera se dé cuenta de tu presencia.

Cada mecánica de juego compleja, cada pequeño detalle y cada ocasión en la que el mundo reacciona a tus decisiones de una manera inesperada pero fascinante constituyen algo digno de admiración.

Y todo esto seguirá creciendo en los próximos años, con posibles expansiones y un componente multijugador en línea que se espera llegue en algún momento.

Inevitablemente, será uno de los lanzamientos de entretenimiento más grandes de todos los tiempos, acumulará premios y romperá récords de ventas.

'GTA VI' tiene un modo de juego de mundo abierto. (Foto: Rockstar Games)

¿Quiénes son los protagonistas de ‘GTA VI’?

El videojuego tiene como protagonistas a Jason Duval y Lucia Caminos, dos amantes con mala suerte y adictos a la adrenalina que se abren paso a través de Vice City y sus alrededores mediante una serie de robos.

Acompañados por un elenco cambiante de personajes extravagantes, se adentran en los bajos fondos del mundo criminal, donde ayudan a distribuir paquetes para narcotraficantes y a coordinar elaborados asaltos bancarios.

Lucia es ambiciosa y sabe abrirse camino a golpes; Jason es un tipo pasivo, atractivo y no demasiado brillante. Ambos son sexys, encantadores y están metidos en problemas que los superan.

Puedes llevar a cada uno de ellos a recorrer el mundo por separado o hacer que vivan aventuras juntos, tomados de la mano y bromeando mientras avanzan.

Una sensación de fatalidad se cierne sobre Jason y Lucia mientras consiguen grandes botines y llenan sus cuentas bancarias, pasando de moteles de mala muerte a lujosos penthouses, mientras escapan de policías corruptos y pandillas despiadadas.

Con frecuencia hablan de la vida que esperan tener cuando logren alejarse de toda esa muerte y destrucción. Quizá encuentren un país que no tenga un tratado de extradición o compren su propia isla privada.

Es difícil no apoyar a Jason y Lucia, por más que sean criminales curtidos, y desear que tengan un final feliz, incluso cuando algo en nuestro interior nos dice que se encaminan hacia la desgracia.

Grand Theft Auto V, lanzado en 2013, contó una historia amarga y nihilista sobre tres sádicos que recorrían la superficialidad de Hollywood.

El siguiente juego de Rockstar, Red Dead Redemption 2, de 2018, fue una mirada conmovedora a la naturaleza y la decadencia, sobre una banda de forajidos que perseguía falsas esperanzas y promesas.

Sin embargo, la narrativa de GTA VI representa un avance porque resulta mucho menos agotadora. El juego alcanza su mejor nivel cuando explora las circunstancias de la pobreza y las razones que llevan a Jason y Lucia a hacer lo que hacen.

Como historia de aventuras criminales, es emocionante. Como historia de amor, resulta menos coherente.

¿Cuánto cuesta ‘GTA VI’ en México?

Grand Theft Auto VI cuenta con dos ediciones disponibles para reservar en México: la estándar y la Ultimate Edition. Sus precios varían según la tienda digital y la plataforma.

En Xbox Series X|S, la edición estándar tiene un precio de mil 499 pesos mexicanos, mientras que la Ultimate Edition cuesta mil 879 pesos.

En PlayStation 5, la tienda digital muestra los siguientes importes:

Edición estándar: mil 292.24 pesos.

Ultimate Edition: mil 619.83 pesos.

¿Cuándo se puede jugar ‘GTA VI’ en México?

La espera para conocer Vice City está por terminar. Rockstar Games confirmó que el lanzamiento de Grand Theft Auto VI es el jueves 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

De acuerdo con el calendario oficial de lanzamiento de la compañía, el videojuego se desbloqueará a partir de la medianoche en México.

Con información de Bloomberg