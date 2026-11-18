GTA VI destaca por sus gráficos cercanos al fotorrealismo, un mundo abierto lleno de detalles y una Vice City con miles de actividades y personajes. (Foto: Cortesía Rockstar Games/ Imagen generada con IA Gemini)

Después de 13 años de espera, finalmente regresamos a Vice City de la mano de Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja de criminales que se abre paso por las calles de esta ciudad ficticia mientras intenta cumplir sus ambiciones y escapar de los problemas en los que se mete, con el estreno de Grand Theft Auto (GTA) VI.

La nueva entrega de Rockstar Games llega precedida por grandes expectativas, pero también por el reconocimiento de la prensa especializada, que le otorgó una de las calificaciones más altas registradas en la industria. Con un promedio de 99 puntos en Metacritic.

A diferencia de otros grandes lanzamientos que habilitan el acceso de manera simultánea en todo el mundo, esta vez los jugadores podrán entrar a Vice City conforme cada región llegue a la medianoche. Por eso, México tendrá un horario específico para comenzar la aventura, mientras que países de Asia y Europa podrán hacerlo varias horas antes.

'GTA VI' recaudaría cifras históricas para la industria de los videojuegos y del entretenimiento en general (Foto: Cortesía Rockstar Games).

¿Cuándo sale ‘GTA VI’? Hora EXACTA del estreno

Mientras algunos jugadores ya podrán recorrer las calles de Vice City, en México habrá que esperar unas horas más. El lanzamiento de Grand Theft Auto VI se realizará de acuerdo con la medianoche de cada región, por lo que el estreno comenzará primero en territorios como Nueva Zelanda y avanzará progresivamente hacia el continente americano.

De esta manera, los jugadores mexicanos podrán comenzar a jugar GTA VI este jueves 19 de noviembre de 2026 a las 00:00 horas, tiempo del centro del país. Es decir, el acceso quedará habilitado desde el primer minuto del jueves.

Fecha : jueves 19 de noviembre.

: jueves 19 de noviembre. Hora: 00:00 horas (tiempo del centro de México)

El videojuego estará disponible inicialmente para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Por ahora, Rockstar Games no ha confirmado una fecha de lanzamiento para PC ni una versión compatible con PlayStation 4 o Xbox One. Otro detalle importante es el espacio necesario para instalarlo: la descarga requiere hasta 212 GB de almacenamiento.

PlayStation compartió algunas características del GTA VI, como la fecha de descarga anticipada. (Foto: Rockstar Games)

¿Cuánto cuesta ‘GTA VI’ en México?

En México, Grand Theft Auto VI tiene diferentes precios dependiendo de la consola y la edición elegida. El videojuego cuenta con una versión estándar y una Ultimate Edition, que incorpora contenido adicional. Estos son los precios anunciados para las versiones digitales:

PlayStation 5: La edición estándar cuesta $1,292.24 pesos, mientras que la Ultimate Edition tiene un precio de $1,619.83 pesos.

La edición estándar cuesta $1,292.24 pesos, mientras que la Ultimate Edition tiene un precio de $1,619.83 pesos. Xbox Series X|S: La versión estándar cuesta $1,499 pesos y la Ultimate Edition se vende por $1,879 pesos.

La diferencia de precios depende de la edición del videojuego que se elija. Tanto PlayStation como Xbox ofrecen una versión estándar, que incluye el juego base, y una edición Ultimate, cuyo costo es más elevado porque incorpora contenido adicional.

¿De qué trata ‘GTA VI’? Trama, personajes y todo sobre Vice City

La historia de Grand Theft Auto VI sigue a Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja que se involucra en el mundo criminal de Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, Estados Unidos. Ambos deberán abrirse camino mediante robos, negocios ilegales y encuentros con personajes de Vice City.

La relación entre los protagonistas es uno de los elementos centrales de esta entrega. Lucia es ambiciosa y tiene una personalidad decidida, mientras que Jason es más tranquilo y despreocupado. Juntos protagonizan una historia de aventuras, delitos y problemas que los llevan a recorrer diferentes zonas del mapa.

Los jugadores podrán controlar a cada personaje por separado o compartir actividades con ambos. Entre las posibilidades están los asaltos bancarios, robos de automóviles, enfrentamientos con pandillas, distribución de drogas y otras actividades relacionadas con el mundo delictivo.

Pero no todo consiste en cometer delitos. Una de las principales apuestas de Rockstar es construir un mundo abierto en el que los usuarios tengan libertad para descubrir actividades y situaciones inesperadas.

En Vice City será posible escuchar podcasts, cambiar de estación de radio, visitar establecimientos, realizar actividades deportivas, reparar objetos e incluso utilizar redes sociales dentro del propio videojuego.

El nivel de detalle es otro de sus atractivos. La ciudad cuenta con una gran cantidad de habitantes, personajes con diálogos propios y situaciones que pueden cambiar dependiendo de las acciones del jugador.

Todo esto ocurre en un escenario que busca acercarse al fotorrealismo, con especial atención a la iluminación, los paisajes y los detalles de sus calles.

¿Cuál es la calificación de ‘GTA VI’ previo a su estreno?

Las primeras reseñas de la prensa especializada colocaron a Grand Theft Auto VI entre los videojuegos mejor calificados de la historia. El título alcanzó un promedio de 99 sobre 100 en Metacritic, con más de un centenar de análisis publicados y numerosas puntuaciones perfectas.

Sin embargo, a pocas horas de su estreno, también surgieron problemas técnicos que podrían afectar el acceso de algunos jugadores. Durante el miércoles 18 de noviembre, usuarios reportaron fallas en PlayStation Network, principalmente al intentar iniciar sesión, conectarse a los servicios en línea y descargar videojuegos.

Los reportes generaron preocupación entre quienes buscaban preparar sus consolas para el lanzamiento de GTA VI. PlayStation informó que trabajaba para solucionar las dificultades, aunque hasta el momento se desconoce si estas fallas tendrán alguna repercusión en México durante el estreno o si los jugadores podrán acceder al título sin contratiempos.

Con información de Bloomberg.