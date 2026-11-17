Después de 13 años del último lanzamiento principal, una serie de retrasos de Rockstar Games, filtraciones de contenido y una nominación anticipada al Juego del Año, Grand Theft Auto VI llega oficialmente al público.

Ha sido muy larga la espera para la gente, que comenzó con múltiples especulaciones incluso desde antes de febrero de 2022, cuando se confirmó el desarrollo de una nueva entrega de la franquicia. Ahora, Vice City está completamente lista para ser explorada por millones de entusiastas.

'GTA VI' recaudaría cifras históricas para la industria de los videojuegos y del entretenimiento en general (Foto: Cortesía Rockstar Games).

‘GTA VI’: Fecha de lanzamiento, hora de disponibilidad y plataformas

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI es el 19 de noviembre de 2026 a partir de la medianoche (0:00 horas) del tiempo local; es decir, será liberado de forma escalonada en cada territorio donde esté disponible.

Esto provocará que territorios como Nueva Zelanda liberen primero el título, al tener 19 horas de ‘ventaja’ sobre la Ciudad de México.

GTA VI llega, de momento, a las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S. No hay una fecha de lanzamiento confirmada para sistemas como PC o Nintendo Switch 2. Sin embargo, también habrá una oportunidad para jugar en la nube mediante Cloud Gaming en consolas Xbox One, según confirmó Microsoft, aunque no garantiza la experiencia de mayor fidelidad para estos usuarios, quienes deben tener comprada una copia del juego.

La sexta entrega de Grand Theft Auto tiene un peso de hasta 212 GB, por lo que deberás tenerlo en cuenta al momento de instalarlo (la precarga ya está disponible para usuarios que reservaron). Además, las versiones físicas no incluyen un disco, sino un código de descarga.

Evento : Lanzamiento de GTA VI

: Lanzamiento de Fecha : 19 de noviembre de 2026

: 19 de noviembre de 2026 Hora : Medianoche (0:00 horas), tiempo local

: Medianoche (0:00 horas), tiempo local Consolas: PlayStation 5, Xbox Series X|S y Xbox One (solo mediante Cloud Gaming)

Jason y Lucía son los protagonistas de 'GTA VI'. (Foto: Rockstar Games)

¿Cuánto cuesta ‘GTA VI’? Precios de PlayStation y Xbox

GTA VI cuenta con dos versiones: la estándar y la ‘Ultimate Edition’, que incluye más contenido. Además, los usuarios que reserven obtendrán el beneficio del ‘Pack Vintage Vice City’, que dará algunas ventajas dentro del título.

Estos son los precios y beneficios según las plataformas para GTA VI:

¿De qué trata ‘GTA VI’?

La historia de GTA VI gira alrededor de Lucía y Jason, una pareja de criminales que deberá abrirse camino en el mundo delictivo de Leónida, un estado ficticio inspirado en Florida, Estados Unidos.

Lucía acaba de salir de prisión y, junto a Jason, emprende una serie de atracos y actividades ilegales que los llevarán a enfrentarse con bandas criminales, perseguir nuevas oportunidades y escapar de la policía. La relación entre ambos recuerda a la de Bonnie y Clyde, la famosa pareja de asaltantes.

Como es tradición en la franquicia de Rockstar Games, el videojuego ofrece una mirada satírica a los aspectos más oscuros de la sociedad estadounidense, con referencias a la corrupción, el narcotráfico, la desigualdad, la violencia y la adicción a las redes sociales.

Además de completar las misiones de la historia principal, los jugadores podrán explorar libremente un enorme mundo abierto, interactuar con sus habitantes, conducir distintos vehículos y participar en actividades que van desde practicar deportes hasta cometer delitos.

A diferencia de otras aventuras, GTA VI apuesta por una experiencia en la que la libertad de acción es uno de sus principales atractivos: cada jugador puede decidir cómo recorrer Leónida y qué hacer dentro de ella.

Por su contenido de violencia, drogas y actividades sexuales, el título tiene una clasificación restrictiva para menores de edad, por lo que está dirigido exclusivamente a adultos.

‘GTA VI’: El videojuego que apunta a los grandes récords de la industria

Para muchos, no solo se trata del videojuego más esperado del año o de la década, pues podría ser el ‘más ambicioso’ que se ha creado. De acuerdo con la analista Newzoo, el título habría costado al menos unos mil millones de dólares, lo que lo convertiría en el desarrollo más caro de la historia.

Sin embargo, su retorno de inversión sería rápido, pues estiman que tendría unas 50 millones de ventas apenas en una semana, con lo que podrían ingresar 4.5 mil millones de dólares.

De acuerdo con Sensor Tower, al 17 de noviembre de 2026, se estima que Rockstar Games ha prevendido 15.88 millones de copias de GTA VI, lo que equivaldría a ingresos de 1.54 mil millones de dólares. De confirmarse, esto batiría el récord de Cyberpunk 2077, que estableció una marca de 8 millones de preórdenes previo a su lanzamiento en 2020.

Esto no es nada menor para la industria del entretenimiento en general. En el cine, Avengers: Endgame (2019) ha recaudado unos 2 mil 900 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de aproximadamente 360 millones de dólares.

La saga de Grand Theft Auto ha vendido unos 470 millones de juegos desde su primer título, que llegó en 1997. De esta cifra, 225 millones de copias corresponden a ejemplares de la quinta entrega de la saga, el tercer videojuego más vendido de la historia, por debajo de Tetris (en todas sus versiones) y Minecraft.