Esto sabemos de los nuevos detalles de ‘GTA VI’: 100 misiones y 200 horas de juego para un trofeo

Los nuevos detalles sobre el 'GTA VI' tienen que ver con el tiempo de juego y las misiones. (Foto: RockstarGames)

Mientras esperamos el lanzamiento de GTA VI, surgieron nuevos detalles acerca del modo de juego de uno de los videojuegos más esperados de 2026.

El título, creado por Rockstar, podría requerir muchas horas frente al televisor para completarlo, pero todavía más para conseguir un ‘premio’: el trofeo de platino, que significa que has explorado y completado casi todo lo que se puede hacer en Leónida.

Y es que, Grand Thef Auto VI tendrá uno de los mapas más grandes de entre todos los juegos de mundo abierto, superando incluso a Red Dead Redemption 2.

'GTA VI' tiene uno de los mapas más grandes de entre todos los videojuegos de mundo abierto. (Foto: Cortesía Rockstar Games).

¿Cuáles son los nuevos detalles de ‘GTA VI’?

Anteriormente ya se conocía que las acciones de Jason y Lucía podrían influir en su entorno en Leónida, como ser reconocidos tras cometer crímenes o tener una relación sentimental entre ellos. Sin embargo, las novedades de GTA VI compartidas recientemente están más relacionados con el tiempo total de juego.

Según una página que recibe filtraciones del videojuego de Rockstar, llamada Rockstar Report, la historia principal consiste en alrededor de 100 misiones divididas en cinco capítulos, lo que significa aproximadamente unas 50 horas de juego.

El tiempo podría tener sentido gracias a las declaraciones de Rob Nelson, codirector del estudio Rockstar North, quien mencionó en una entrevista con The New York Times que su partida duró 80 horas. En ese periodo incluyó la historia principal y algunos objetivos opcionales con consecuencias narrativas.

Aunque se trata de tiempos aproximados, Nelson es un jugador experimentado por su trabajo como desarrollador del nuevo GTA VI. Por ello, alguien que se enfrente a su primera partida podría tardar más, pero no se trata de una competencia ni de una carrera contrarreloj.

Sin embargo, los jugadores más experimentados o quienes quieran explorar toda Leónida, no solo Vice City, pueden dedicar más tiempo a conseguir los trofeos. Una vez completados todos los logros necesarios, se desbloquea el platino, que requerirá horas adicionales.

De acuerdo con Tom Henderson, de Insider Gaming, conseguir el trofeo de platino de GTA VI probablemente requeriría más de 200 horas de juego. Esto se debe a que uno de los logros estaría relacionado con identificar la fauna del territorio, por lo que los jugadores tendrían que dedicar tiempo a buscar las diferentes especies.

¿Quiénes son los personajes principales de ‘GTA VI’?

Jason y Lucía son los nuevos protagonistas del videojuego desarrollado por Rockstar, que compartió brevemente una descripción de cada uno de ellos.

Jason se crio rodeado de estafadores y delincuentes. Tras un tiempo en el ejército intentando dejar atrás su adolescencia problemática, acabó en las calles haciendo lo que mejor sabe: trabajar para narcotraficantes de la zona.

Lucía luchó por su familia, pero eso la llevó a la penitenciaría de Leónida, de la que solo la suerte la sacó. Ha aprendido la lección: de ahora en adelante, solo tomará decisiones inteligentes: “Lucía desea una buena vida más que nada en el mundo, aquella con la que su madre soñaba desde sus días en Liberty City”.

Jason y Lucía Jason y Lucía son los protagonistas de 'GTA VI'. (Foto: Rockstar Games)

¿Cuándo es el lanzamiento de ‘GTA VI’?

El lanzamiento de GTA VI está programado para el 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información oficial de Rockstar Games. El videojuego estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La fecha fue confirmada por la compañía en su anuncio de reservas y en las publicaciones más recientes sobre la precarga del título. Por ahora, las plataformas confirmadas para su estreno son las consolas de actual generación de Sony y Microsoft.

El juego no cuenta con una versión física. Si adquieres la clásica cajita, dentro únicamente viene un código para descargar la edición digital.

¿Cuánto cuesta ‘GTA VI’ en México?

El precio de GTA VI en México depende de la plataforma y la edición que se elija. De acuerdo con las tiendas digitales oficiales, la versión estándar para PlayStation 5 aparece en 1,292.24 pesos, mientras que la Ultimate Edition cuesta 1,619.83 pesos.

En Xbox Series X|S, la edición estándar tiene un precio desde 1,499 pesos y la Ultimate Edition se encuentra desde 1,879 pesos.

Estas son las opciones disponibles en las tiendas digitales: