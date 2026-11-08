¿Por qué ‘Roblox’ será beneficiado por ‘GTA VI’? ‘Los que no tengan edad para comprarlo, lo crearán’

Cada vez está más cerca el momento de explorar Vice City. Tras el lanzamiento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, los ojos están puestos en el próximo estreno de Grand Theft Auto VI, el nuevo título de Rockstar Games.

De acuerdo con Bloomberg, se espera que GTA VI rompa récords de ventas en la industria de los videojuegos. Su llegada no solo ha provocado que suban las ventas de consolas —principalmente PlayStation 5— sino también que otros publishers muevan sus calendarios de lanzamientos.

Sin embargo, hay un efecto muy particular que podría provocar la nueva entrega de Grand Theft Auto: especialistas prevén que terceros que aparentemente no tienen nada que ver —Roblox, el principal— capitalicen en un segundo grado el fenómeno de Rockstar Games mediante la creación de experiencias inspiradas en la franquicia.

'GTA VI' sale el 19 de noviembre. (Foto: Rockstar Games)

Así es como ‘Roblox’ se beneficiaría con el lanzamiento de ‘GTA VI’

Primero, hay que entender que GTA VI no es una cosa cualquiera y ha marcado el ritmo en la industria durante lkos últimos meses, y también para los que vienene.

Y es que los demás desarrolladores que prefirieron modificar sus calendarios de lanzamientos tras el último retraso de Rockstar Games; sin embargo, podría haber algunos agentes que podrían beneficiarse indirectamente de la popularidad de este estreno.

¿Pero cómo sería posible? De formas muy creativas: algunos creadores podrían desarrollar ‘copias’ dentro de entornos como Roblox, explicó a Bloomberg Joost van Dreunen, profesor de economía y negocios de videojuegos en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU).

De acuerdo con van Dreunen, los potenciales consumidores de estas experiencias están bien definidos: “Los jugadores que no tengan edad suficiente para comprarlo simplemente lo construirán ellos mismos”.

Nick McKay, analista de Freedom Capital Markets, señaló que los inversionistas de Roblox podrían estar preocupados por la posibilidad de que GTA VI reduzca el tiempo que los usuarios pasan en la plataforma.

'Grand Theft Auto VI' es la próxima apuesta de Rockstar Games. (Foto: Rockstar)

Sin embargo, la clasificación del juego para público maduro (+17) del nuevo título podría provocar el efecto contrario y acercar principalmente a los jugadores más jóvenes a experiencias inspiradas en la franquicia y sí tengan garantizado el acceso a Roblox.

“Comenzaremos a ver contenido que intente parecerse a GTA VI dentro de Roblox para aprovechar la expectativa que genera el lanzamiento”, aseveró.

Este fenómeno no es nuevo ni aislado. Ya existen títulos dentro de Roblox como Brookhaven, Jailbreak, Da Hood y Wanted, que están basados en Grand Theft Auto y acumulan más de 100 mil millones de partidas. También hay experiencias como Grand Treat Auto 5 y THE GTA 6, cuyos logotipos son similares a los de la franquicia de Rockstar y presentan temáticas relacionadas con pandillas, armas, automóviles y asaltos.

Hay otro factor que puede impulsar esta oleada: el modo online de GTA VI no estará disponible el día de su lanzamiento, lo que podría volver relativamente más atractivas las experiencias de Roblox inspiradas en el título, donde los jugadores sí puedan interactuar entre sí.

Otra ventaja de Roblox frente al juego original es que, aunque sus gráficos son notoriamente inferiores, no requiere pagar el precio de una licencia de GTA VI. La versión estándar del nuevo título cuesta en México $1,292.24 (estándar) a $1,619.83 (ultimate) para PlayStation y $1,499 a $1,879 para Xbox mediante sus respectivas tiendas digitales.

Esto no necesariamente representaría del todo pérdidas para Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games. Y es que el conocer la franquicia a través de Roblox podría llevar a los jugadores más jóvenes a interesarse posteriormente por los títulos originales y generar ventas en los meses o años siguientes.

“Si las audiencias más jóvenes conocen la propiedad intelectual dentro de Roblox, cuando crezcan o pidan un regalo para las fiestas, quizá GTA aparezca en su lista”, dijo a Bloomberg Matt Edelman, director ejecutivo de la empresa de publicidad y tecnología para videojuegos Super League Enterprise Inc.

¿Cuándo sale ‘GTA VI’ y de qué trata el nuevo videojuego?

GTA VI llega el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con una historia ambientada en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, donde Vice City será el escenario principal. La nueva entrega de Rockstar Games tiene como protagonistas a Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja involucrada en el mundo criminal.

Su lanzamiento ocurre más de 13 años después de GTA V y llega tras un proceso marcado por filtraciones de material de desarrollo en 2022 y hace unos meses en 2026, dos retrasos en su fecha de estreno y la publicación de dos tráileres oficiales que elevaron la expectativa por el regreso de una de las franquicias más queridas —y lucrativas, desde luego— del mundo de los videojuegos.