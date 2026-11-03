Necesitas 212 GB para instalarlo: Rockstar revela nuevos detalles sobre el lanzamiento de ‘GTA VI?

PlayStation compartió algunas características del GTA VI, como la fecha de descarga anticipada. (Foto: Rockstar Games)

Rockstar Games comenzó a revelar nuevos detalles sobre el lanzamiento de Grand Theft Auto VI. La compañía confirmó cuánto espacio necesitarán los jugadores para instalarlo, cuándo podrán descargarlo antes de su llegada a las tiendas y qué materiales estarán disponibles el día de su estreno.

Uno de los datos que más llama la atención es el espacio de almacenamiento: el videojuego requerirá hasta 212 GB libres en las consolas. Además, Rockstar dio a conocer cómo será la distribución de las versiones ‘físicas’ y anunció contenido relacionado con el mapa de Leonida y las imágenes promocionales de esta entrega.

El requisito corresponde al espacio necesario para la instalación, por lo que no debe confundirse automáticamente con el tamaño exacto de la descarga digital. La cifra también puede variar de acuerdo con la plataforma y las actualizaciones que reciba el videojuego GTA VI.

'Grand Theft Auto VI' es la próxima apuesta de Rockstar Games. (Foto: Rockstar)

¿Cuándo se podrá descargar ‘GTA VI’ antes de su estreno?

Rockstar confirmó que la precarga digital comenzará el 10 de noviembre de 2026, poco más de una semana antes del lanzamiento oficial.

En PlayStation 5, la descarga estará disponible a partir de la medianoche, de acuerdo con el horario local de cada región. En Xbox Series X|S, el inicio está previsto para las 00:00 horas GMT, lo que significa que en nuestro país son 6 horas antes.

Esta opción permitirá que quienes hayan reservado el videojuego puedan descargar sus archivos con anticipación y tenerlo preparado para el día de estreno.

¿'GTA VI’ tendrá versión física? Rockstar revela cómo se venderá

Otra de las novedades del lanzamiento de Grand Theft Auto VI es que las versiones físicas estarán disponibles en tiendas a partir del 12 de noviembre de 2026.

Sin embargo, las cajas no incluirán un disco con el videojuego, sino un código para descargarlo. Esto significa que los compradores necesitarán conexión a internet y espacio suficiente en su consola para completar la instalación.

GTA VI requiere de más de 200 GB para poder instalarse. (Foto: Rockstar Games)

¿Cuándo se estrena ‘GTA VI’ y en qué consolas estará disponible?

Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Por ahora, Rockstar no ha confirmado una fecha de lanzamiento para PC.

Rockstar también anunció que el 19 de noviembre, fecha de estreno del videojuego, publicará una versión digital gratuita de la portada y el mapa de Leonida para que los seguidores puedan descargarlos e imprimirlos.

Además, habrá una versión física de doble cara que podrá adquirirse a través de Rockstar Store por 0.99 dólares o recibirse como obsequio al realizar una compra en la tienda.

¿Cuánto cuesta ‘GTA VI’ para Xbox y PS5 en México?

El precio cambia dependiendo de la consola y la edición. En Microsoft Store, la versión estándar de GTA VI aparece en mil 499 pesos, mientras que la Ultimate Edition cuesta mil 879 pesos.

En PlayStation Store México, la edición estándar tiene un precio publicado de mil 292.24 pesos y la Ultimate Edition de mil 619.83 pesos. Los importes finales pueden variar por impuestos y condiciones de compra.

La edición estándar incluye el videojuego y el Pack Vintage Vice City como bonificación de preventa. La Ultimate Edition agrega contenido adicional, como vehículos, armas, estilos para los protagonistas, garajes y establecimientos dentro del juego.

¿De qué trata ‘GTA VI′ y qué novedades tendrá su mundo abierto?

La historia de uno de los videojuegos más esperados de 2026 se desarrolla en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, Estados Unidos, donde se encuentra Vice City. La trama sigue a Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja que termina involucrada en una conspiración criminal después de que un golpe sale mal.

Rockstar ha presentado distintos lugares que podrán recorrerse durante la aventura, entre ellos Vice City, los Cayos, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia y Mount Kalaga. También mostró a personajes como Cal Hampton, Boobie Ike, Dre’Quan Priest, Real Dimez, Raul Bautista y Brian Heder.

La compañía ha confirmado que se trata de una experiencia para un solo jugador. Aunque los avances permiten conocer algunos escenarios y actividades, todavía no existe un desglose oficial completo de todas las mecánicas de exploración, combate y actividades disponibles.