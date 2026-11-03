Tiroteo y atropellados: Detienen en Iztapalapa a ‘El Chopercito’ tras persecución

Alan Rafael, 'El Chopersito', atropelló a una mujer durante su intento de huída. (Foto: SSC-CDMX)

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez, anunció la detención de Alan Rafael ‘N’, ‘El Chopersito’, señalado como principal generador de violencia de Iztapalapa.

“Presuntamente vinculado con por lo menos 10 eventos en esa alcaldía”, subrayó Vázquez Camacho sobre el hombre de 20 años.

“Se tuvo conocimiento de que el detenido estaría presuntamente relacionado con al menos 10 casos de homicidio registrados en distintos hechos delictivos”, señaló la SSC-CDMX en un comunicado.

¿Cómo fue la detención de ‘El Chopersito’?

La detención, señaló, se realizó tras una persecución en la colonia Santa Cruz Meyehualco, durante la cual, el implicado, a bordo de un vehículo, lesionó a un policía, arrolló a un motociclista y una mujer resultó lesionada.

Los hechos ocurrieron cuando los policías identificaron al sujeto en inmediaciones de la demarcación, quien, al notar la presencia policial, intentó escapar a bordo de un vehículo.

Ante esta situación, los efectivos iniciaron su seguimiento con apoyo de los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, el cual culminó en la calle 41, esquina con avenida 8, en la colonia Santa Cruz Meyehualco.

Ante las detonaciones de arma de fuego realizadas por el sujeto, destacó, los efectivos repelieron la agresión.

Durante la persecución, el conductor arrolló a un oficial de la SSC y posteriormente a un motociclista de 33 años. Asimismo, derivado de estos hechos, una mujer de 26 años resultó lesionada.

¿A qué homicidios está relacionado ‘El Chopersito’?

‘El Chopersito’ está relacionado con los homicidios en contra de integrantes de la banda de ‘Los Richis’; también, al de un hombre, este lunes 2 de noviembre, en la colonia Renovación de la misma alcaldía.

Además, de cuatro más durante 2024: de Isaac ‘N’, ‘El Mate’, ocurrido el 19 de mayo; Yeremi ‘N’, el 21 de mayo; Alberto ‘N’, el 13 de noviembre, y Karla ‘N’; el 30 de diciembre.