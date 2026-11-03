La vez que Carlos Albert discutió con Ricardo La Volpe EN VIVO: ‘¿De qué estás hablando? Hasta lueguito’

Carlos Albert tuvo una pelea con Lavolpe en una entrevista, esto fue lo que pasó. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Carlos Albert era conocido por ser un crítico de la Selección Mexicana y en una ocasión tuvo una discusión con Ricardo Lavolpe cuando era el director técnico del Tri.

En aquella plática, los ánimos se calentaron hasta que el argentino se mostró sumamente molesto luego de ser cuestionado por el comentarista deportivo, quien desde el inicio aseguró que no “iba a ser una charla cómoda’.

La noticia de la muerte de Carlos Albert (izquierda) fue dada a conocer este 3 de noviembre. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo fue la pelea de Carlos Albert con Ricardo La Volpe en vivo?

Carlos Albert entrevistó a Ricardo La Volpe en un programa de noticias deportivas para CNI 40, el conflicto comenzó cuando el periodista mencionó una pelea entre Hugo Sánchez y el argentino, pero él se negó a responder, pues pidió que llevara a los testigos de aquel conflicto.

El tema sobre el exdelantero continuó como el eje central de la charla hasta que surgió el tema sobre su trabajo en la Selección Mexicana, primero con un reclamo de que el DT culpaba a la prensa por sus fracasos, según Albert.

“Me molesta esa postura de que no apoyamos y somos ignorantes (...) No tienes razón en que todos los problemas señales a los periodistas y luego no decirlo a los directivos, yo no te invité para ofenderte, pero no me retracto (...) Llevas un año dando pretextos, que no tenemos jugadores, que en México no hay talento”, agregó el conductor.

La Volpe se defendió al decir que sus declaraciones eran equivocadas y en ese momento amenazó con levantarse y retirarse del set, especialmente porque no lo dejaba hablar.

Carlos Albert aseguró que el argentino solo buscaba entrevistas cómodas y a modo, pero con él no sería así a pesar de que lo iban a regañar sus superiores.

Posteriormente, el periodista enfatizó en que el DT estaba equivocado al decir que la Selección Mexicana era “un proceso formativo”, porque al equipo debían llegar los mejores futbolistas.

El alegato continuó hasta el final de la entrevista, cuando Ricardo La Volpe se paró de la mesa y lanzó una de las frases más recordadas de la entrevista: “¿De qué estás hablando? Hasta lueguito”.

¿Quién fue Carlos Albert, exfutbolista y periodista deportivo?

Carlos Albert Llorente fue un exfutbolista, comentarista y periodista deportivo mexicano que falleció este 3 de noviembre de 2026, a los 83 años. Como jugador, se desempeñó como defensa central del Necaxa entre 1961 y 1971 y representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967, donde la Selección Mexicana consiguió la medalla de oro.

Tras retirarse de las canchas, comenzó su trayectoria en los medios de comunicación en 1978, en Imevisión, donde trabajó junto a José Ramón Fernández. A lo largo de más de cuatro décadas participó en espacios de televisión, radio y prensa, entre ellos CNI Canal 40, ESPN y Fox Sports.

Su muerte fue mencionada por diferentes comentaristas deportivos, entre ellos David Faitelson y David Medrano. Además, las redes sociales de la FMF dedicaron un mensaje sobre su falleicmiento.