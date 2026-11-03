Confunden a futbolista de apellido Owono con portero del FC Andorra; recibe insultos racistas y amenazas

Confuden a Michel Owono con el portero del FC Andorra; lo insultan y amenazan en redes (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP, IA Gemini).

Michel Owono, defensa del equipo catalán FC Can Vidalet, de la tercera división española, denunció haber recibido “mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas” de aficionados que lo confundieron con Jesús Owono, portero del Andorra.

El arquero Owono protagonizó el lunes un choque con Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, durante un partido de LaLiga Hypermotion que posteriormente terminó con el fallecimiento del futbolista español.

De acuerdo con AS, Jesús Owono fue visto llorando y rezando tras el incidente, posteriormente cerró su cuenta de Instagram. Su intención es contactar a la familia de Jesús de Miguel antes de realizar una comunicación pública, de acuerdo con fuentes del club al diario español.

Así fue el duro choque del portero Owono con de Miguel. (Sergio Méndez/Diario de Avisos vía AP) (Sergio Méndez/Diario de Avisos via AP)

¿Qué dijo Michel Owono, futbolista que fue confundido con el portero del Andorra?

Owono, actualmente lateral en la Liga Élite, publicó en sus redes sociales varias capturas de pantalla en las que se pueden leer insultos y amenazas. El futbolista africano lamentó profundamente los mensajes y recordó que no tuvo ninguna relación con el incidente que sufrió Jesús de Miguel.

“Vivimos una sociedad que cada vez más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia parecen ganar terreno. No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen. El respeto y la empatía deberían estar por encima de todo”, reflexionó el defensor.

El jugador del Can Vidalet, que comparte origen ecuatoguineano y apellido con el portero del Andorra, considera que el fútbol “debe unir, no dividir” y que el odio, el acoso y la discriminación “no tienen cabida en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida”.

Asimismo, Michel Owono expresó sus condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel: “Mis condolencias a la familia, a sus seres queridos y a todo el entorno del jugador. En estos momentos tan difíciles, todo mi apoyo y mi cariño está con ellos”, expresó.

¿Qué pasó con Jesús de Miguel y Jesús Owono?

El lunes 2 de noviembre, durante el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División española, el delantero Jesús de Miguel, de 30 años, sufrió un fuerte impacto durante una disputa por el balón con el portero visitante, Jesús Owono.

El choque ocurrió en los minutos finales del encuentro, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El atacante recibió un golpe en el pecho y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los servicios médicos lo atendieron sobre el terreno de juego y lo trasladaron de urgencia en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández expulsó a Owono en el minuto 90 por impactar con fuerza excesiva contra un adversario. Ante la gravedad de lo ocurrido, el encuentro quedó suspendido en el minuto 96, durante el tiempo añadido, cuando el marcador estaba 2-2.

Durante la madrugada del martes 3 de noviembre, el Tenerife informó que el estado neurológico del futbolista había empeorado. Horas después, el club confirmó su fallecimiento a las 8:00 horas (tiempo de España).

Tras conocerse la noticia, la Policía Nacional abrió una investigación bajo supervisión judicial. La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife consideró difícil que el caso derivara en un proceso penal, al tratarse de un lance del juego, aunque señaló que será necesario conocer las conclusiones disciplinarias y el acta arbitral.

Por su parte, Owono podría recibir una suspensión de cuatro a 12 partidos, conforme al artículo 102 del reglamento de la RFEF.