¿Tuviste COVID-19 prolongado? Solo 1 de 5 personas se recupera y depende de los síntomas, afirma estudio

Los síntomas del COVID persistente también pueden fluctuar, con períodos de mejoría seguidos de recaídas. (Shutterstock).

Según un estudio estadounidense, las personas cuyo COVID persistente afecta a múltiples sistemas corporales tienen muchas menos probabilidades de mejorar de lo que sugieren las estimaciones generales de recuperación, y menos de una de cada cinco experimenta una mejora sostenida en los tres años posteriores a la infección.

Los investigadores hicieron un seguimiento a mil 19 adultos que aún presentaban probable COVID persistente un año después de la infección inicial.

Aproximadamente la mitad experimentó una mejoría sostenida de los síntomas durante los tres años siguientes, mientras que cerca de una cuarta parte logró la remisión completa de los síntomas, según el estudio , publicado el lunes en Annals of Internal Medicine .

Sin embargo, los resultados variaron drásticamente según el patrón de la enfermedad. Alrededor del 60 % de las personas cuyo COVID persistente se caracterizó principalmente por alteraciones del olfato o del gusto mejoraron a los tres años, en comparación con menos del 19 % de aquellas con síntomas que afectaban a múltiples sistemas corporales.

¿Cómo se manifiesta el COVID persistente?

El COVID persistente puede causar fatiga, deterioro cognitivo y malestar post-esfuerzo (un empeoramiento de los síntomas incluso tras una actividad física o mental moderada), además de problemas que afectan a numerosos sistemas orgánicos. No existe un tratamiento aprobado para esta afección.

El estudio, que forma parte de la iniciativa Recover, financiada por los Institutos Nacionales de Salud de EU, hizo un seguimiento de síntomas como fatiga, confusión mental, mareos, palpitaciones, dificultad para respirar y alteraciones del olfato o del gusto.

Se consideró que los participantes habían mejorado cuando su puntuación de síntomas se mantuvo por debajo del umbral de posible COVID persistente en dos visitas de estudio consecutivas.

Sin embargo, el sistema de puntuación otorga gran importancia a la pérdida del olfato o del gusto y a la tos crónica, afirmó Ziyad Al-Aly, director del Centro de Epidemiología Clínica del Sistema de Atención Médica de Veteranos de St. Louis, quien no participó en la investigación.

Si bien estos síntomas son característicos de la infección por COVID-19, no son rasgos centrales de la enfermedad multisistémica crónica que él asocia con la COVID persistente.

El grupo multisistémico “es una enfermedad completamente diferente”, dijo Al-Aly. “Este es el verdadero COVID persistente que perdurará, y estos pacientes no parecen mostrar una trayectoria de recuperación sólida”.

Los resultados también ilustran un problema más amplio a la hora de determinar cuántas personas se recuperan del COVID persistente: qué se considera recuperación.

El índice de síntomas utilizado en el estudio se desarrolló a partir de datos de la iniciativa Recover y no ha sido validado de forma independiente en otras poblaciones, afirmó Nisreen Alwan, profesora de salud pública en la Universidad de Southampton.

Los síntomas del COVID persistente también pueden fluctuar, con períodos de mejoría seguidos de recaídas. Alwan y un colega argumentaron en el BMJ en junio que las definiciones inconsistentes dificultan distinguir entre la recuperación duradera y la remisión temporal.