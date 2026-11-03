¿Quién es Yusneylis Guzmán, atleta cubana y medallista olímpica que presuntamente desertó en México?

Yusneylis Guzmán López es una luchadora cubana que hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024 al conquistar la medalla de plata en la categoría de 50 kilogramos de lucha libre femenina. Ahora, se reportó que presuntamente abandonó la delegación de su país en México, cuando viajaba hacia Brasil.

La información fue publicada por la agencia AFP, que citó a una fuente cercana a la Federación Cubana de Lucha. De acuerdo con el reporte, la atleta se separó del grupo durante una escala en territorio mexicano, donde el equipo tenía previsto hacer una parada antes de continuar su viaje a Brasil para realizar una concentración de entrenamiento.

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) de Cuba y la Federación Cubana de Lucha no habían emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso de la atleta medallista.

¿Quién es Yusneylis Guzmán y por qué le dicen ‘La Chiqui’?

Yusneylis Guzmán nació el 8 de agosto de 1996 en La Habana, Cuba. Desde pequeña estuvo relacionada con el deporte, aunque fue a los 12 años cuando comenzó a practicar lucha, disciplina en la que desarrolló su carrera hasta convertirse en una de las representantes más destacadas de su país.

En una entrevista con OnCubaNews, publicada en septiembre de 2024, la deportista contó que su acercamiento a esta disciplina ocurrió por influencia de su madre, quien practicó judo: “Comencé en la lucha con 12 años, y ahí he estado toda la vida”.

Sobre la razón por la que eligió este deporte, explicó: “A través de mi mamá, que fue judoca. Ella fue quien me inspiró. Escogí la lucha porque en ese momento era un deporte que iniciaba en Cuba. Mi mamá me motivó a practicarlo”.

La atleta olímpica también explicó el origen de su apodo, ‘La Chiqui’, con el que es conocida dentro del deporte cubano. Según relató, comenzó a recibirlo desde que inició su trayectoria en la lucha, debido a su estatura.

“Desde que inicié en este deporte me dicen así. Como siempre he sido de baja estatura, así decidieron ponerme y se me quedó el apodo. Todo el mundo me conoce como ‘La Chiqui’”.

Los primeros Juegos Olímpicos donde participó fue en Tokio 2020, donde terminó en el puesto 12 de la categoría de 50 kilogramos. Cuatro años después regresó a la justa deportiva para competir en París 2024, donde consiguió el resultado más importante de su carrera.

Durante aquella competencia venció a la turca Evin Demirhan Yavuz y a la lituana Gabija Dilytė. Posteriormente perdió ante la india Vinesh Phogat en semifinales, pero consiguió avanzar a la final luego de que su rival fuera descalificada por no cumplir con el peso reglamentario.

En el combate por la medalla de oro, la cubana enfrentó a la estadounidense Sarah Hildebrandt, quien se impuso por marcador de 3-0. Así, Guzmán consiguió la plata y se convirtió en la primera mujer cubana en ganar una medalla olímpica en lucha libre femenina.

Al recordar aquel resultado, la deportista explicó que llegar a una final olímpica representaba un sueño y que vivió distintas emociones después de conocer que disputaría el oro: “Estar en una final olímpica era más que un sueño para mí”.

Además de su presea en París, la cubana cuenta con una trayectoria destacada en competencias internacionales. Ganó plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014, bronce en Barranquilla 2018 y oro en San Salvador 2023. En los Juegos Panamericanos obtuvo plata en Lima 2019 y oro en Santiago 2023. Por sus resultados, fue reconocida como la mejor atleta femenina de Cuba en 2024.