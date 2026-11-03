INE alista denuncia ante FGR por irregularidades en la gestión de Taddei; no sería la única investigada

La consejera provisional del INE, Blanca Cruz, adelantó que la denuncia ante la FGR podría presentarse a más tardar este 4 de noviembre.

El Instituto Nacional Electoral (INE) denunciará en el transcurso de las próximas horas ante la Fiscalía General de la República (FGR) la red de corrupción atribuida a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, que involucra también a contratistas y funcionarios cercanos, reveló la presidenta provisional de la institución, Blanca Cruz García.

“Las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades de a quién corresponda. ¿Por qué? Porque puede ser que pues no nada más investigue a una persona sino a varios funcionarios que estén señalados de posibles irregularidades (...) Estamos pensando que máximo el día de mañana se esté presentado”, dijo Blanca Cruz en conversación con medios de comunicación.

La consejera presidenta del INE afirmó que la denuncia no va dirigida a algún funcionario en particular: “no podemos presentar nombres, más bien es, insisto, en la generalidad, porque debe abarcar a cualquier colaborador que pueda estar con algún indicio o con algún señalamiento”; no obstante, dijo que la investigación abarcará desde Guadalupe Taddei a cualquier funcionario que haya estado involucrado.

Cruz García adelantó que el jueves se votará en el Consejo General del INE un acuerdo de acciones y medidas para facilitar la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las irregularidades cometidas presuntamente por Guadalupe Taddei y su círculo.

Así también, dijo que en el INE continúa con la revisión de todas los contratos, incluido el de la producción de credenciales que supera los mil millones, en cuyo caso particular dijo que “si derivado de las investigaciones se tuviera que hacer algún tipo de rescisión de contrato, es que entonces esa rescisión tendría que entrar paralelamente con un nuevo procedimiento de licitación para adjudicar el servicio”.

¿Qué funcionarios del INE renunciaron tras la salida de Guadalupe Taddei?

En un comunicado publicado este 3 de noviembre, el INE también informó que las diez consejerías revisan los puestos directivos y las áreas que integran la Junta General Ejecutiva, incluidos los cargos que estaban vinculados con la oficina de la expresidenta Guadalupe Taddei.

El instituto detalló que esta revisión también abarca los contratos y las posibles irregularidades que han salido a la luz en las últimas semanas.

Como parte de este proceso, el organismo electoral reportó 30 renuncias de funcionarios. De estas, 17 corresponden a integrantes de la oficina de Guadalupe Taddei, incluido su entonces jefe de oficina, Carlos Daniel Luna Rosas.

Entre los funcionarios que también dejaron sus cargos están:

José Alberto Pérez de Acha, quien encabezaba la Unidad Técnica de Servicios de Informática.

Iliana Araceli Hernández Gómez , de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación

, de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación Sergio Uzeta Murcio , quien estaba al frente de la Coordinación Nacional de Comunicación Social.

, quien estaba al frente de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Juan Manuel Vázquez Barajas , quien encabezaba la oficina de la Secretaría Ejecutiva.

, quien encabezaba la oficina de la Secretaría Ejecutiva. Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien fue Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y posteriormente Coordinador de Gestión y Seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

También destaca una baja en la Dirección de Recursos Materiales: Alfonso Burciaga Esparza; de dos personas operativas de la oficina de la expresidencia y las siguientes renuncias:

Subdirector de Transporte y Administración de Riesgos (Dirección Ejecutiva de Administración).

Líder de Proyecto de Servicios de Transporte y Parque Vehicular (Dirección Ejecutiva de Administración).

Coordinadora de Procesos Registrales (Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores).

El E.D. de la Subdirección de Administración y Recursos Humanos (Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores).

Subdirector de Apoyo a Órganos Colegiados (Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos).

El INE aseguró que, pese a estos cambios, busca mantener el funcionamiento de todas sus áreas y garantizar que las actividades de la institución continúen con normalidad. Asimismo, señaló que dará a conocer los avances de la revisión conforme haya información que pueda hacerse pública.

Con información de Fernando Merino.