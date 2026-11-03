¿Viene el Papa León XIV a México para visitar la Basílica de Guadalupe? Esto sabemos

El papa León XIV visitará Uruguay como parte de su gira apostólica por Sudamérica en noviembre de 2026. (EFE).

El papa León XIV visitará a Nuestra Señora de Guadalupe el próximo sábado 7 de noviembre, pero no será en la Basílica de Ciudad de México, sino en una parroquia de Montevideo, Uruguay, como parte de su gira apostólica por Sudamérica.

La precisión surge luego de que María Montserrat Alvarado, prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, mencionara que el Pontífice visitaría a Nuestra Señora de Guadalupe.

La declaración generó expectativas sobre una posible visita a México e incluso la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anticipó de forma errónea la visita.

“Ya nos dirán qué fecha viene el Papa no podíamos tener un solo año sin… Ya tendremos más información, es el 2027, porque es año jubilar Guadalupano y esa es seguramente una de las razones y va a ser el próximo año. Hay que ver qué fechas, y estaremos informando de inmediato, pero es una buena noticia para la Ciudad de México”, dijo.

De acuerdo con el itinerario oficial de la Santa Sede, León XIV acudirá a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio de Casavalle, Montevideo, el sábado 7 de noviembre a las 17:00 horas, donde se encontrará con integrantes de esa comunidad.

La actividad forma parte de la gira apostólica del papa León XIV por Sudamérica que contempla tres países, con actividades programadas durante noviembre. México no está incluido en este recorrido.

El itinerario anunciado por el Vaticano es el siguiente:

Uruguay : del 6 al 8 de noviembre de 2026.

: del 6 al 8 de noviembre de 2026. Argentina : del 8 al 11 de noviembre de 2026.

: del 8 al 11 de noviembre de 2026. Perú: del 11 al 17 de noviembre de 2026.

¿El papa León XIV visitará México y la Basílica de Guadalupe?

Hasta ahora, el Vaticano no ha confirmado una fecha para una posible visita del papa León XIV a México ni ha incluido al país en su agenda apostólica de noviembre.

Sin embargo, el interés del pontífice por visitar territorio mexicano ya había sido expresado anteriormente. Desde noviembre de 2025, León XIV manifestó su deseo de acudir a la Basílica de Guadalupe, uno de los principales santuarios católicos del país.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum extendió una invitación formal al Papa para que visite México. La mandataria señaló que el ofrecimiento continúa abierto y que desde el Vaticano se había comunicado el interés del Pontífice por conocer el país.

Entre las fechas que se han mencionado como posibilidades para un eventual viaje están 2027 y 2031, año en que se conmemorarán 500 años del acontecimiento guadalupano. No obstante, ninguna de estas opciones ha sido confirmada oficialmente por la Santa Sede.