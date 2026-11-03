¡Que la suerte esté de tu lado! ‘Los Juegos del Hambre’ regresan a cines de México: ¿Cuándo y dónde ver la saga?

La saga de 'Los Juegos del Hambre' reestrena en cines, además se va a proyectar 'Balada de pájaros cantores y serpientes'. (Foto: Shutterstock/ChatGPT)

La historia de Katniss Everdeen vuelve a la pantalla grande. Las cinco películas de Los Juegos del Hambre tendrán un reestreno en cines de México como parte de la expectativa por el lanzamiento de Amanecer en la cosecha, la nueva entrega de la franquicia que se estrena a mediados de noviembre.

La saga protagonizada por Jennifer Lawrence regresará a las salas para que el público pueda revivir los conflictos en Panem, sus distritos y los tributos que deben luchar por sobrevivir en una competencia organizada por el Capitolio.

Además, también se anunció el reestreno de Balada de pájaros cantores y serpientes, basada en la juventud de Snow y su relación con Lucy Gray Baird.

'Los Juegos del Hambre' se reestrena en cines. (Foto: Lionsgete/press) (Murray Close)

¿Cuándo y dónde ver ‘Los Juegos del Hambre’ en cines de México?

Las películas de Los Juegos del Hambre estarán disponibles en salas de Cinépolis, Cinemex y CineDOT a partir del 13 de noviembre, de acuerdo con la información de las cadenas.

El reestreno contempla las cinco entregas cinematográficas de la franquicia: Los Juegos del Hambre (2012), En llamas (2013), Sinsajo: Parte 1 (2014), Sinsajo: Parte 2 (2015) y Balada de pájaros cantores y serpientes (2023).

De esta manera, los espectadores podrán volver a ver la historia de Katniss desde el inicio, así como conocer o recordar los acontecimientos que ocurrieron décadas antes de su participación en los juegos.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver ‘Los Juegos del Hambre’?

Los precios de las entradas cambian dependiendo de la cadena de cine. En Cinépolis, los boletos tienen un costo de 102 pesos mientras que en CineDOT se venden por 59 pesos.

Al costo compartido se le debe agregar el cargo por comisión de Cinépolis, que es de 6 pesos por cada uno de los boletos. Esto en caso de que se adquieran en la página web, aplicación o kioscos que están en las sucursales.

'Los juegos del hambre' regresan a los cines para calentar motores antes de la llegada de 'Amanecer en la cosecha'. (Foto: Cinépolis)

¿Cuándo se estrena ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’?

El regreso de las películas a los cines ocurre antes del estreno de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, programado para el 19 de noviembre de 2026 en México.

La producción es la sexta película de la franquicia y funciona como una precuela de la historia de Katniss Everdeen. Está basada en la novela homónima de Suzanne Collins, publicada en 2025.

La cinta cuenta con la dirección de Francis Lawrence, quien también estuvo al frente de otras entregas de la saga. Su elenco incluye a Joseph Zada, Mckenna Grace, Whitney Peak, Ralph Fiennes, Elle Fanning, Kieran Culkin, Jesse Plemons y Glenn Close.

¿De qué trata ‘Amanecer en la cosecha’, la nueva película de ‘Los Juegos del Hambre’?

La historia se desarrolla 24 años antes de los acontecimientos de la primera película, durante la edición número 50 de los Juegos del Hambre, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

En esta ocasión, la trama sigue a un joven Haymitch Abernathy, originario del Distrito 12, quien debe participar en una edición especial de la competencia. A diferencia de los juegos habituales, el Capitolio establece que cada distrito enviará el doble de tributos, lo que aumenta el número de participantes obligados a luchar por sus vidas.

El personaje es conocido por el público como el mentor de Katniss y Peeta en las primeras películas. Con esta precuela, la franquicia profundiza en su pasado y en los acontecimientos que marcaron su vida antes de convertirse en una figura clave para los protagonistas.