¿Avión de Mexicana no tenía certificación para volar? AFAC aclara qué pasó

AFAC responde a la polémica por los permisos de un avión de Mexicana que habría sido utilizado para trasladar pasajeros. (Cuartoscuro).

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) aseguró que las aeronaves de Mexicana de Aviación cuentan con las certificaciones y autorizaciones necesarias para operar, esto luego de que El Financiero diera a conocer que un avión usado el 22 de octubre para trasladar a personas varadas en el aeropuerto de El Bajío operaba sin permisos.

A través de un comunicado, la dependencia aseguró que las aeronaves de la aerolínea estatal se encuentran debidamente certificadas y cumplen con la normatividad vigente para realizar operaciones de transporte aéreo de pasajeros.

“Inspectores de seguridad operacional llevaron a cabo, en tiempo y forma, las revisiones técnicas y documentales pertinentes, mediante las cuales se constató que las aeronaves cumplen con todos los requisitos necesarios para realizar operaciones de transporte aéreo de pasajeros”, explicó.

El 22 de octubre, el vuelo 1291 que volaba de Hermosillo, Sonora, hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), declaró una emergencia por la presencia de humo en la cabina y aterrizó alrededor de las 13:40 horas en el aeropuerto del Bajío.

El avión habría sido utilizado para trasladar a pasajeros que quedaron varados.

¿Mexicana usó una aeronave sin permisos?

De acuerdo con información, Mexicana de aviación recurrió a una de las aeronaves recién llegadas al país debido a que cuenta con una flota limitada.

La unidad habría recibido un certificado de aeronavegabilidad provisional y una matrícula provisional para realizar el traslado.

Sobre este procedimiento, una fuente señaló que la agilización de los trámites habría respondido a una orden directa del director de la AFAC.

La autoridad sostuvo que sus inspectores de seguridad operacional realizaron las revisiones técnicas y documentales correspondientes.

La dependencia no ofreció detalles específicos sobre la aeronave señalada en las publicaciones ni explicó las circunstancias particulares en las que se habrían emitido los documentos provisionales.

Finalmente, la AFAC refrendó su compromiso de mantener la supervisión y vigilancia de las operaciones aéreas en México, “con el objetivo de proteger la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones y las personas involucradas en la actividad aeronáutica”.