Crecimiento aéreo en México a 40 años se basa en operación conjunta de AICM y AIFA

El AIFA y el AICM sostendrán el incremento en la demanda de pasajeros aéreos en México.

El gobierno espera que la demanda de pasajeros aéreos en el país pueda ser atendida con los aeropuertos de la Ciudad de México (AICM) y Felipe Ángeles ( AIFA ), con lo cual, la apuesta por hacer funcionar el Sistema Metropolitano de Aeropuertos se mantiene, refirió el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina.

La semana pasada, las aerolíneas, representadas por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), hicieron un llamado para definir cuál es el sistema o el aeropuerto principal para atraer el tráfico de pasajeros proyectado para los siguientes años, el cual se prevé se duplique al cabo de dos décadas.

“Un objetivo del sector con este gobierno y el futuro es determinar cuál va a ser nuestro sistema aeroportuario hacia el futuro y si el AICM va a seguir existiendo hay que invertir significativamente en la infraestructura. En el estado que tenemos el aeropuerto hoy en día, el crecimiento se va a estancar”, advirtió Peter Cerdá, director general de la ALTA, en entrevista.

Al respecto, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha respondido que continuará apostando por el funcionamiento conjunto del AICM y el AIFA . “El crecimiento está asegurado con base en los dos aeropuertos, inclusive en Toluca y Morelos, los dos principales son el AIFA y el AICM y solo con los dos se logra el volumen que se tiene proyectado a 40 años”, refirió a El Financiero el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina.

La capacidad combinada de los aeropuertos ‘Benito Juárez’ y ‘Felipe Ángeles’ actualmente llega a los 66 millones de pasajeros anuales; en cambio, la primera etapa del cancelado aeropuerto en Texcoco proyectaba poder recibir a 70 millones de pasajeros al año.

Para la segunda etapa, la capacidad combinada de los dos aeropuertos sería de apenas 86 millones, mientras que el de Texcoco podría recibir hasta 120 millones de pasajeros.

La ALTA también indicó que si el aeropuerto de la Ciudad de México continuará siendo el principal del país — como lo ha sido y sigue siendo— es necesario invertir en infraestructura para evitar que el tráfico de pasajeros se dirija a otros puntos de conexión.

En ese sentido, el director general del AICM, Juan Padilla Olmos, dijo que no hay planteado otro plan de inversión para el aeropuerto más que está en ciernes.

“No tenemos ninguna inversión extra más que la que teníamos planeado desde que iniciamos la renovación, que anda en 10 mil 500 millones de pesos. Creemos que no está saturado. El año pasado llegamos a 44.6 millones de pasajeros, creemos que este año vamos a estar muy cerca de llegar a los 45, 46 millones”, detalló Olmos.

(El Financiero)

La perspectiva del AICM y el AIFA

La eliminación del veto a los aeropuertos de la Ciudad de México y en Santa Lucía reactivó un interés de las aerolíneas nacionales: aperturar nuevos vuelos o incrementar frecuencias hacia aeropuertos de Estados Unidos será una de las principales apuestas.

El gobierno estima que hay al menos 12 nuevas rutas que se anunciarán esta semana por las líneas aéreas, principalmente desde el AIFA hacia aeropuertos de Estados Unidos .

Este flujo de nuevos vuelos permitirá a las líneas aéreas nacionales ampliar la cobertura desde el Valle de México y obtener mejores dividendos con rutas de mayor rentabilidad.

Esteva Medina adelantó que desde el AIFA habría algunas rutas hacia Estados Unidos, pero esta perspectiva depende de si las aerolíneas nacionales pueden colocar oferta en el medio del cierre de la planeación de sus itinerarios para este invierno.

En tanto, el AICM está ampliando también sus slots, a 46 máximo por hora, los cuales comenzarán a ser usados.

El director general de este aeropuerto refirió que aerolíneas internacionales como KLM e Iberia, así como la alemana Lufthansa están considerando aperturar nuevos vuelos gracias a la ampliación del límite de vuelos.

No obstante, los resultados de este crecimiento no se verán en el corto plazo.

“Las solicitudes empiezan a dar resultados a los cinco, seis meses después de que se comunican los slots. (Las aerolíneas nacionales) tienen que trabajar con promoción”, agregó Olmos.

Por ahora, son las empresas internacionales las interesadas en recuperar su capacidad o agregar más asientos desde el AICM, que continúa siendo el aeropuerto más transitado en todo el país y, el cual, podría experimentar una nueva ampliación de horarios de aterrizaje y despegue en los siguientes meses, dado que el gobierno considera que ya no padece saturación.