Volkswagen quiere reconquistar México con autos chinos: Así es el ‘Lamando L’ que está por lanzar con SAIC

El Lamando L de Volkswagen será enviado a México antes de que termine el año.

SAIC y Volkswagen preparan un nuevo lanzamiento antes de que acabe el año, el modelo Lamando L, que se espera que llegue a México como parte de sus intentos por implementar autos fabricados en China.

SAIC Volkswagen informó en días recientes que comenzó con el proceso de envíos de lotes de sedanes Lamando L hacia México, luego de que confirmara que los modelos salieran la línea de producción.

Este envío, de acuerdo con portales alemanes especializados como Gasgoo, marcan la entrada del primer vehículo en Norteamérica de SAIC Volkswagen, empresa conjunta entre la china SAIC y la alemana Volkswagen.

Con ello, se espera que Volkswagen compita contra marcas chinas que se han consolidado en el mercado como BYD y Chirey, esto mientras la industria automotriz reconoce el crecimiento en la electrificación del mercado sin incentivos del Gobierno y por el impulso de los modelos chinos.

¿Qué sabemos del nuevo Lamando L de SAIC Volkswagen?

Lamando L, auto chino de SAIC Volkswagen, será un deportivo con el que la empresa buscará llegar a los compradores de autos mexicanos jóvenes.

Estos modelos se producen bajo los estándares globales de Volkswagen, y anteriormente ya fueron puestos en los mercados de Filipinas, Vietnam, Uzbekistán, además del sudeste y el centro de Asia.

NE Times, portal chino especializado en la industria automotriz y los coches eléctricos, indica que Lamando L ofrece motores de gasolina turboalimentados de 1.5 y 2 litros, que se acoplan a una transmisión de doble embrague de siete velocidades.

Los primeros modelos de esta línea fueron lanzados exclusivamente para China desde 2022; sin embargo, su llegada se debe al auge de las ventas de autos en México, con una sólida base en el consumo de sedanes.

Aunque proviene de China, este vehículo no será eléctrico. Actualmente no se ha confirmado la configuración específica ni los precios que tendrá el Lamando L en México.

Sin embargo, estos vehículos ofrecen un motor de cuatro cilindros turbo con 150 caballos de fuerza y motor 1.4 litros. La segunda configuración es más potente, con un motor 2.0 y hasta 220 caballos de fuerza.

Motorpasión informó que este vehículo mide unos 4.78 metros de largo, un poco más que el Volkswagen Jetta, aunque su carrocería es más cercana a un coupé de cuatro puertas.

En su tablero cuenta con una pantalla central de 12.9 pulgadas, y tiene un sistema de audio premium, iluminación ambiental, aire acondicionado, asientos con ajustes eléctricos de calefacción y ventilación, entre otros beneficios como cargador inalámbrico para celular.

Los modelos actuales tienen entre seis y siete bolsas de aire y un control de estabilidad y un paquete de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS, por sus siglas en inglés), que incluyen un control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, entre otras cosas.

Aún no se conoce la fecha de lanzamiento, pero es posible que el Lamando L de SAIC Volkswagen esté disponible antes de que termine el año.