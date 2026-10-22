Electrificación vehicular en México avanza sin incentivos públicos

La falta de incentivos a la compra de autos eléctricos no ha evitado su crecimiento.

México avanza en la electrificación del transporte sin una política de incentivos que acelere la adopción de vehículos eléctricos , advirtieron especialistas, quienes aseguraron que el crecimiento del segmento depende principalmente de la demanda de los consumidores y de la oferta de marcas chinas.

“Prácticamente somos como el niño que quiere jugar, pero no está jugando realmente, que nada más le prestaron el control porque estamos inscritos a los objetivos de la COP26, pero no tenemos ningunos incentivos para la electrificación dentro de México ”, señaló Fernando Ceja, analista de pronósticos de ventas de vehículos ligeros para la Consultora Mobility Global.

El diagnóstico apunta a una transición que avanza más por las decisiones comerciales de los fabricantes y las preferencias de los compradores que por una estrategia pública capaz de acelerar la renovación del parque vehicular .

“En México estamos viviendo algo muy similar a lo que pasa en Estados Unidos, donde hay un empuje del mercado, pero que proviene principalmente de la introducción de vehículos chinos ”, agregó el especialista, quien consideró que las políticas de electrificación de México, Estados Unidos y Canadá deben cambiar lo antes posible.

Para Gerardo Gómez Gálvez, country manager para México en J.D. Power, México se encuentra en una situación complicada, toda vez que las armadoras chinas buscarán colocar en mercados internacionales el excedente de vehículos que no logran vender en su país, siendo México uno de los principales destinos para expandir sus ventas de modelos eléctricos e híbridos, donde ya tiene 11 por ciento de las ventas de autos nuevos.

“China produce alrededor de 33 millones de unidades, está reduciendo ahorita su volumen de producción porque sus ventas de 27 millones 280 mil unidades promedio se redujo a 23 millones 240 mil unidades. Todo el excedente que tiene muy probablemente lo va a tratar de colocar en otras partes del mundo, incluso en México, porque tienen toda la capacidad para eso”, advirtió Gerardo Gómez.

El directivo detalló que el país asiático cuenta con más de 100 marcas automotrices, de las cuales más de 30 ya tienen presencia en México, expansión que, consideró, anticipa cambios en la competencia entre fabricantes dado que es posible que lleguen aún más marcas chinas al país.

“Hay más de 100 marcas o 150 marcas, y de esas solo 30 y tantas han llegado aquí a México. Entonces, bueno, no dudo que vayan a llegar más y esto va a provocar cambios drásticos en el mercado”, sostuvo el ejecutivo.

(El Financiero)

Ingresos de hogares mexicanos limitan electrificación de autos

La capacidad de compra de los hogares representa otro obstáculo para extender la electromovilidad . Durante el Business Automotive Meeting 2026, David Martínez, analista de Mobility Global, detalló que el ingreso promedio mensual de alrededor de 26 mil pesos por hogar, frente a los precios que mantienen los vehículos eléctricos , es una limitante para que parte de los consumidores accedan a vehículos de última generación.

“Realmente el costo de los vehículos eléctricos sigue siendo un costo muy elevado para el ingreso que tienen las familias mexicanas ”, advirtió tras anticipar una reducción del monto total de ventas de automóviles en México para 2027, asociada con los aranceles aplicados a principios de año.

El panorama también se ve golpeado por la falta de incentivos por la compra de vehículos eléctricos y la flexibilización de algunas regulaciones ambientales, lo que favorece una mayor diversidad de tecnologías.

“Pasamos de un mercado que estaban jalando las regulaciones a un mercado donde lo que estamos observando es que los consumidores son los que están empujando la electrificación, aunque sólo es una parte de ellos, sólo los que tienen capacidad económica”, explicó.

Fernando Ceja consideró que las empresas deberán ajustar sus portafolios para responder a la demanda y a las condiciones de precio. Los autos híbridos ganan terreno como alternativa frente a los vehículos completamente eléctricos, mientras las armadoras buscan equilibrar sus inversiones entre distintas tecnologías.