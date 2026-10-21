Aeroméxico ve concentración mayor en fusión Viva Aerobus-Volaris: ‘A nosotros nos dijeron que no’

El director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, indicó que la eventual aprobación a la solicitud de fusión entre Viva Aerobus y Volaris representaría una concentración mayor a la que la aerolínea del ‘Caballero Águila’ intentó mantener hace más de 25 años.

En el marco del Foro Anual de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), Conesa se refirió a la intención de las dos aerolíneas de bajo costo para concentrarse, un proceso que se encuentra bajo el análisis del regulador antimonopolios.

“Hicimos una solicitud a la anterior Cofece para vender CINTRA y nos dijeron que no. Que las teníamos que venderlas separadas y en ese momento la concentración era menor a la concentración que se daría si hoy se fusionaran estas dos. En ese momento fue negativa. Hoy, no sé qué va a pasar, no estoy metido en ese tema”, detalló Conesa.

El director general de Aeroméxico se refirió a la separación de la Corporación Internacional de Transporte Aéreo (CINTRA), una empresa del Estado que también era propietaria de la antigua Mexicana.

Este consorcio operó hasta que la autoridad antimonopolios de ese momento ordenó su separación por motivos de concentración en el 2000.

Conesa agregó que la intención de fusión entre las dos aerolíneas es una señal de que hay competencia con Aeroméxico.

“Al final, a nosotros nos toca hacer nuestra chamba bien, independientemente si se consolidan, tenemos que seguir invirtiendo en mejorar el producto y ofrecer la experiencia a nuestros clientes”, remarcó el director general de la aerolínea mexicana.

De concretarse la fusión de Viva Aerobus y Volaris, la nueva empresa tendría el 75 por ciento del total de los pasajeros movilizados en México, además de que contaría con la mitad de todas las aeronaves registradas hasta ahora en la flota aérea nacional.

Se espera que la resolución de la autoridad antimonopolios ocurra antes de que finalice el año.