Utilidad neta de Aeroméxico cae 58% en tercer trimestre; costo de la turbosina, principal reto

La utilidad neta de Aeroméxico cayó 58 por ciento en el tercer trimestre de 2026, esto en medio de una turbulencia que aqueja al sector aéreo debido al incremento del precio de la turbosina por la guerra en Irán.

De acuerdo con el reporte trimestral, la utilidad neta de Aeroméxico cayó a 40.6 millones de dólares al cierre del periodo julio-septiembre. En el acumulado de nueve meses, la empresa tiene una pérdida neta de 6 millones de dólares.

En cuanto al flujo operativo de la aerolínea mexicana, este tuvo una contracción del 12 por ciento en el tercer cuarto del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. No obstante, este indicador se mantuvo en terreno positivo en el acumulado del año, con 442 millones de dólares.

Aeroméxico ha buscado trasladar, en la medida de lo posible, el aumento del costo de la turbosina a sus pasajeros, lo que ha impulsado sus ingresos que aumentaron 13 por ciento en el periodo julio-septiembre.

De esta manera, los ingresos totales de Aeroméxico ascendieron a mil 619 millones de dólares durante el tercer trimestre.

La turbosina continúa siendo el principal reto para las finanzas de Aeroméxico. En el tercer trimestre del año, la aerolínea gastó 57.6 por ciento más en ese combustible para cubrir sus necesidades operativas.

Por qué Aeroméxico canceló operaciones en el Aeropuerto de Tulum?

Recientemente, la aerolínea del Caballero Águila suspendió sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tulum, esto en medio de una disminución de la demanda de pasajeros hacia el destino turístico en el Caribe.

La aerolínea confirmó a El Financiero que la suspensión, que entró en vigor el pasado 30 de octubre, será temporal. “Se suspende por condiciones de mercado y para maximizar nuestra red de rutas”, explicó la empresa.

La eliminación de incentivos económicos que se otorgaban a las aerolíneas para operar en el aeropuerto de Tulum también contribuyó a la cancelación de rutas. A ello se sumaron las afectaciones por la llegada masiva de sargazo y los cambios en los costos de acceso a los principales atractivos turísticos de la región.