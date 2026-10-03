El día que Aeroméxico despegó por primera vez: Un vuelo CDMX-Acapulco con boletos de 30 pesos

Aeroméxico tiene sus raíces en Aeronaves de México, compañía fundada por el empresario y banquero Antonio Díaz Lombardo.

Aeroméxico dejó de operar en el Aeropuerto Internacional de Tulum desde el pasado 30 de septiembre, en una decisión que la aerolínea atribuyó a las “condiciones de mercado” y a su estrategia para maximizar su red de rutas.

Aunque Aeroméxico señaló que se trata de una medida temporal, todas sus operaciones hacia y desde Tulum están suspendidas.

Bajo la administración de Grupo Mundo Maya, el Aeropuerto de Tulum comenzó sus operaciones en diciembre de 2023.

En sus primeros meses alcanzó el millón de pasajeros y sumó rutas nacionales e internacionales; sin embargo, la eliminación de las subvenciones a las aerolíneas y la caída en el número de visitantes llevaron a la cancelación de vuelos durante el último año.

La decisión de Aeroméxico llega días después de la conmemoración de los 92 años de su primera ruta comercial, México-Acapulco, entonces a cargo de Aeronaves de México, empresa que dio origen a la actual aerolínea con casi un siglo de existencia.

Así fue el primer vuelo de Aeroméxico entre México y Acapulco

Era el 14 de septiembre de 1934 cuando Aeronaves de México hacía historia al operar el primer vuelo regular de pasajeros, carga y express entre la Ciudad de México y el puerto de Acapulco, en una aeronave Stinson SR-5A, con matricula XB-AJI, y capacidad para cinco pasajeros.

El recorrido desde los campos de Balbuena hasta el puerto guerrerense duró una hora con 40 minutos y pasó por Chalco, Cuautla, Iguala y Chilpancingo antes de llegar al campo aéreo de ‘Los Hornos’. A bordo, viajaban dos tripulantes y dos pasajeros. Estos últimos pagaron la módica cantidad de 30 pesos por el boleto.

Aquel primer vuelo estuvo a cargo del piloto aviador Julio Zinser, quien también poseía la licencia comercial número 1 expedida en nuestro país. Durante los primeros meses, Zinser continuó realizando vuelos en la ruta.

De acuerdo con registros históricos del Colegio de Pilotos Aviadores de México, se efectuaron 45 vuelos redondos entre la Ciudad de México y Acapulco. La empresa también realizó vuelos especiales hacia otros destinos, entre ellos Tehuacán, Puebla, Ometepec y Oaxaca.

En su primer año de operaciones, Aeronaves de México transportó a mil 260 pasajeros.

El primero vuelo de lo que hoy es Aeroméxico se realizó en un avión Stinson SR-5A, con capacidad para cinco pasajeros.

De Aeronaves de México a Aeroméxico: el nacimiento de una aerolínea

Fundada por el empresario y banquero Antonio Díaz Lombardo, Aeronaves de México pronto comenzó a ampliar sus operaciones conforme aumentaba su flota. La compañía abrió nuevas rutas nacionales y posteriormente comenzó a operar vuelos internacionales.

Para 1955, la aerolínea ya contaba con oficinas en 21 ciudades del país y dos en Estados Unidos. Su flota estaba integrada entonces por 15 aviones.

En 1957 inauguró sus primeras dos rutas internacionales, con vuelos a Nueva York y Los Ángeles a bordo de los aviones Bristol Britannia 302, equipados con servicio de primera clase.

La expansión continuó durante las siguientes décadas con la incorporación de nuevas aeronaves y destinos internacionales. Entre los cambios estuvo la llegada de aviones de reacción, incluido el Douglas DC-8, utilizado para cubrir la ruta México-Miami-Madrid.

En 1989, Aeronaves de México finalmente adoptó el nombre de Aeroméxico tras obtener el registro de marca por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). La identidad de la compañía también evolucionó con el tiempo. El águila se convirtió en uno de los elementos característicos de la marca y dio origen al apelativo de ‘Caballero Águila’.

El regreso del Stinson SR-5A a México

En 2014, Aeroméxico comenzó las gestiones para recuperar y traer de vuelta a México el histórico Stinson SR-5A, el avión con el que inauguró su ruta entre la Ciudad de México y Acapulco en 1934. La aeronave se encontraba en Estados Unidos y había sido adquirida en 2005 por Robert ‘Bob’ Schneberger, piloto comercial y coleccionista de aeronaves.

El 27 de mayo de 2016, el Stinson inició su viaje de regreso desde Virginia hacia la Ciudad de México. El traslado duró aproximadamente una semana y requirió 13 escalas en aeropuertos de Estados Unidos y México. El vuelo fue realizado por Schneberger y el piloto de Aeroméxico, Alejandro Garfias.

Para devolverle su apariencia original, la aeronave fue sometida a trabajos de restauración que incluyeron la revisión del motor, fuselaje, cabina y controles, además de la recuperación de elementos como la pintura y el logotipo que tenía en sus primeros años.

El 8 de febrero de 2017, el Stinson fue presentado en las instalaciones de la Base de Mantenimiento de Aeroméxico, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El evento estuvo encabezado por Andrés Conesa, director general de Grupo Aeroméxico, y contó entre sus invitados con Robert Schneberger y Julio Zinser Jr., hijo de Julio Zinser, piloto del vuelo inaugural de 1934.

Un mes más tarde, en marzo de 2017, el avión voló a Acapulco para recrear, 82 años después, la ruta inaugurada por Aeronaves de México.

Aeroméxico: del auge internacional a la reestructura financiera

A finales de la década de los 90, Aeroméxico comenzó a vender los boletos de avión en línea y en el año 2000 fundó la alianza SkyTeam, que hoy suma 18 miembros, junto a las aerolíneas Air France, Delta Air Lines y Korean Air.

En 2013, incorporó a su flota el Boeing 787-8 Dreamliner, una aeronave más eficiente que permitió reducir las emisiones de CO₂ en 25 por ciento.

Durante la pandemia, en 2020, operó el puente aéreo México-China para transportar insumos médicos e inició una reestructura financiera. Un año después, comenzó a recuperar sus operaciones y recibió sus primeros Boeing 737 MAX 9.

Para 2022, la aerolínea informó que concluyó su reestructura financiera, acercándose a sus niveles de operación previos a la pandemia.

Actualmente, Aeroméxico atraviesa un conflicto con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México, luego de que rechazaran un aumento salarial de 3.2 por ciento en el primer periodo de negociaciones de su Contrato Colectivo.

El sindicato de pilotos considera que la aerolínea puede y debe aumentar las percepciones de los capitanes para compensar la pérdida del poder adquisitivo que sus trabajadores sufrieron tras la pandemia de COVID-19.

Con información de Aldo Munguía.