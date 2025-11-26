Aeroméxico vuelve a Wall Street con plan de expansión

Andrés Conesa, director de Aeroméxico, afirmó que esta es una nueva etapa para la aerolínea, donde buscan ofrecer confianza a clientes e inversionistas. [Fotografía. Bloomberg]

Aeroméxico celebró su regreso a los mercados bursátiles con una ceremonia en Wall Street, consolidando su recuperación tras la pandemia y su reestructura financiera.

La aerolínea planea usar el dinero recaudado en su oferta pública inicial para modernizar su flota, expandir servicios premium y fortalecer su presencia en rutas internacionales, particularmente hacia Europa

En el marco de la ceremonia, Ricardo Sánchez Baker, director financiero de Aeroméxico, detalló que la mayor parte de los recursos serán usados con fines corporativos, con un enfoque en el crecimiento de su flota.

“La inversión está realmente enfocada en el servicio”, refirió Sánchez Baker, quien añadió “queremos seguir modernizando nuestra flota”.

Asimismo, el CFO detalló que las oportunidades de crecimiento para la aerolínea son amplias, por lo que las rutas hacia el extranjero, particularmente entre México y Europa, resultan atractivas.

Por su parte, Andrés Conesa, director de Aeroméxico, afirmó que esta es una nueva etapa para la aerolínea, donde buscan ofrecer confianza a clientes e inversionistas.

Ayer también se informó que la aerolínea desplegará una nueva línea de asientos de lujo, como parte de su programa de fidelización y oferta premium.

El martes, los directivos de la aerolínea acudieron a Wall Street a la ceremonia de lanzamiento de su Oferta Pública Inicial (OPI), aunque la empresa cotiza desde el pasado 6 de noviembre y ha logrado recaudar ya 300 millones de dólares, según datos de Bloomberg.

Aeroméxico, la aerolínea más antigua en el mercado nacional, tiene una plantilla laboral de 17 mil empleados, con una fuerte red de rutas domésticas.

El regreso al mercado, con una oferta concretada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en Nueva York, es uno de los pasos que la aerolínea se propuso tras la crisis de Covid-19, y su reestructura financiera bajo la Ley de Bancarrota en Estados Unidos.

Aeroméxico enfrenta retos como la posible disolución de su alianza con Delta y restricciones en EU.

Con información de Aldo Munguía