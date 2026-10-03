¿Vas a sacar un auto a 72 meses? Esta es la ‘trampa’ de las mensualidades que nadie te dice

Monto de las mensualidades, tasa de interés, CAT y plazo del crédito automotriz son algunos factores que debes revisar si te interesa un financiamiento.

Antes de convertirse en Heisenberg, Walter White, el protagonista de ‘Breaking Bad’, calculaba fríamente el costo de sus decisiones. Cuando estás en la agencia de autos y escuchas que el vendedor te describe los beneficios de un financiamiento automotriz a 72 meses, probablemente no haces los cálculos claros. Tu piensas en el olor a auto nuevo, el color y en cuánto tiempo te lo entregan.

La bronca no es comprar un auto. El problema es firmar un crédito automotriz sin entender que pagarlo durante 72 meses o más no es una solución financiera: es un compromiso que puede salirte más caro.

Además no se trata de un fenómeno menor. Datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) indican que los plazos de 60 y 72 meses son los favoritos de los mexicanos y pasaron de concentrar el 43.6 por ciento del crédito automotriz en 2022 al 52.5 por ciento en 2025.

Esa tendencia del financiamiento automotriz va al alza este año. En los primeros meses de 2026, ese tipo de créditos representan el 54.9 por ciento de los financiamientos. Es decir, más de la mitad de mexicanos que compran un auto nuevo lo financian a cinco o seis años.

¿Por qué crecen los plazos de un crédito automotriz? Porque los precios de los autos se dispararon. Según JD Power México, el precio promedio de un vehículo nuevo pasó de 161 mil pesos en 2005 a 535 mil pesos en 2025 — un incremento del 232 por ciento.

La pandemia de COVID-19 aceleró el encarecimiento, al afectar las cadenas de suministro y generar escasez. El resultado: autos más caros, sueldos que no crecieron al mismo ritmo y plazos cada vez más largos para hacer que la mensualidad “alcance”. Sin embargo, estirar el plazo no hace el auto más barato. Solo hace que pagues más tiempo.

Los créditos automotrices con plazos de 60 y 72 meses son los preferidos de los mexcanos, de acuerdo con datos oficiales. (Bloomberg) (Waldo Swiegers/Bloomberg)

¿Cuánto cuesta realmente financiar un auto a 72 meses o más?

El argumento del vendedor siempre es el mismo: “La mensualidad es más baja”. Es cierto. Pero lo que no te dice es que una mensualidad más baja durante más tiempo puede significar un costo financiero mayor.

“Financiar un auto a más de 80 meses puede hacer que la mensualidad sea más baja, pero también aumenta los riesgos financieros para el comprador”, advierte Ken Charles, director digital de MStar, una plataforma fintech de financiamiento automotriz.

El mecanismo es simple: cada mes que extiendes el plazo es un mes más de intereses sobre el saldo pendiente. Por ejemplo, en un crédito de 400 mil pesos, la diferencia entre pagarlo a 48 versus 72 meses puede representar decenas de miles de pesos adicionales en intereses, dependiendo de la tasa. Es decir, mientras el auto es el mismo; el precio, no.

El Costo Anual Total, el número que debes revisar antes de firmar un crédito automotriz

El Banco de México (Banxico) establece que el Costo Anual Total (CAT) es el indicador que realmente detalla el costo de un crédito, porque incluye tasa de interés, comisiones y otros cargos.

Antes de firmar cualquier contrato de financiamiento automotriz, compara el CAT entre distintas opciones, es decir, no solo te fijes en el monto de la mensualidad ni en el plazo del crédito. Un plazo más largo, con un Costo Anual Total alto puede salirte mucho más caro que un plazo más corto con condiciones más competitivas.

“Para la mayoría de compradores, un plazo de 48 a 60 meses suele ofrecer un mejor equilibrio entre una mensualidad manejable y un costo financiero total razonable”, señala Charles.

La venta de autos nuevos a través de un financiamiento automotriz alcanzó su máximo desde 2017. [Fotografía. Especial]

El riesgo que nadie menciona: deberle más al banco de lo que vale tu auto

Aquí va un golpe que realmente duele. Los autos se deprecian rápido — especialmente en los primeros años. Un vehículo nuevo puede perder entre 15 y 20 por ciento de su valor en el primer año, y continuar con la depreciación.

Cuando una persona firma un crédito para un automóvil a 72 meses o más, existe alta probabilidad de que durante el saldo que aún le debes al banco o a la financiera sea mayor al valor real de tu auto en el mercado. Esto se conoce como ‘negative equity’ o patrimonio negativo, y tiene consecuencias concretas.

Si necesitas vender el auto antes de liquidar el crédito — por un cambio de trabajo, una emergencia o simplemente porque quieres cambiarlo — es probable que el precio de venta no alcance para cubrir lo que debes. Tendrías que poner dinero de tu bolsa para cerrar la operación.

En caso de un accidente y que el vehículo sea declarado como pérdida total, el seguro solo cubre el valor comercial del vehículo, y es posible que debas la diferencia.

Otros riesgos de un crédito automotriz a 7 u 8 años

Aunque aún no son tan comunes como los créditos a 60 o 72 meses, los financiamientos a 84 o 96 meses implican un compromiso que abarca casi una década de tu vida. En ese tiempo pueden pasar tragedias como: pérdida del empleo, tener gastos médicos inesperados, cambio de estilo de vida.

“Un compromiso de siete u ocho años aumenta la probabilidad de enfrentar eventos como pérdida de empleo, reducción de ingresos, gastos médicos o cambios familiares que dificulten continuar con los pagos”, advierte Ken Charles de MStar.

A eso se suma otro problema: al final del crédito, el auto ya tiene varios años y es posible que requiera reparaciones más frecuentes y costosas. Es decir, existe el riesgo de pagar de manera simultánea la mensualidad del financiamiento y las facturas del taller.

¿Existe una alternativa al crédito de 72 meses?

Sí. Pero no es sencilla. Una opción puede ser el llamado crédito balloon, también conocido como crédito con pago final o financiamiento tipo globo. Se trata de un esquema en el que las mensualidades son más bajas durante el plazo del crédito, pero al final queda un pago grande para liquidarlo.

“Es una opción que permite mensualidades más bajas que un crédito tradicional, permite acceder a un vehículo de mayor valor y es útil para quienes acostumbran cambiar de automóvil cada pocos años”, explica Charles.

Sin embargo, también tiene sus peligros. El riesgo es que el comprador debe estar preparado para ese pago final — ya sea con ahorros, con la venta del vehículo o con un nuevo financiamiento.

Los especialistas recomiendan tomar en cuenta el CAT antes de firmar un crédito automotriz. (Bloomberg)

¿Qué otras opciones hay en un financiamiento automotriz?

Para quienes optan por plazos largos, el especialista recomienda cuatro acciones concretas:

Dar un enganche mayor para reducir el monto financiado,

Verificar que el crédito permita pagos anticipados a capital sin penalización,

Mantener un fondo de emergencia equivalente a varias mensualidades, y

Comparar el CAT entre distintas instituciones antes de decidir.

El financiamiento automotriz en México no para de crecer

El mercado de crédito para autos en México vive un momento de expansión. Según la AMDA, el financiamiento automotriz creció 6.3 por ciento en los primeros siete meses de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, alcanzando 637 mil 938 unidades, el mayor número de autos financiados desde 2017.

Además, 62.2 por ciento de los autos nuevos vendidos en México entre enero y julio de 2026 se compraron a crédito. Las financieras de marca dominan el mercado con el 79.58 por ciento de los financiamientos de autos nuevos, encabezadas por NR Finance México (Nissan), GM Financial y Volkswagen Financial Services.

Al revisar los datos de la banca comercial, BBVA lidera el sector del crédito automotriz con 26.8 por ciento del segmento.

Mientras ese dinamismo es positivo para la industria, en el caso del consumidor, el crecimiento del crédito a plazos largos es una señal de alerta: más mexicanos acceden a financiamiento, pero en condiciones que pueden volverse una carga si no se entienden bien los términos.

La mensualidad baja es tentadora, pero conviene preguntarse cuánto vas a pagar en total, cuánto valdrá el auto cuando termines de pagarlo y si estarás en condiciones de sostener ese compromiso durante los próximos seis o siete años.

Walter White lo hubiera calculado. Tú también puedes.