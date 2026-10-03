¿Eres cliente sin saberlo? EU liga a gasolineras, bares y casas de cambio con Cártel de Sinaloa

Autoridades de EU sancionaron a personas y empresas relacionadas con Ismael Zambada Sicairos, ‘Mayito Flaco’, líder del Cártel de Sinaloa.

Cargar gasolina o pagar el gas. Cambiar pesos por dólares. Pagar la cuenta de una cena. Nadie se pregunta quién es dueño del negocio mientras el servicio funcione. Sin embargo, el Departamento del Tesoro de EU reveló una lista de empresas vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

En el mismo documento en el que EU liga al exesposo de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, con el Cártel de Sinaloa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sanciona a casi 50 objetivos —25 empresas y 21 personas— ligados al ‘Mayito flaco’, hijo de Ismael ‘El Mayo Zambada, y cabecilla de ‘La Mayiza’.

Similar a lo que ocurre con las gasolineras del CJNG que operan en México, esta nueva lista de 25 empresas muestra negocios que parecerían comunes como casas de cambio, una firma de servicios hoteleros, un bar y un restaurante.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, cada empresa está vinculada con alguna de ocho personas señaladas de trabajar para el Cártel de Sinaloa o de apoyarlo.

Estos son los principales líderes de La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de EU. (Departamento del Tesoro de EU)

¿Qué empresas sancionó EU por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa?

Esta es la lista de empresas sancionadas por EU, agrupadas por el operador al que el Tesoro las liga.

Las casas de cambio del Cártel de Sinaloa en Tijuana y Mexicali

Estos son los negocios que OFAC describe con más detalles. Se trata de Galerias Centro Cambiario, conocida como Magic Casa de Cambio, que se encuentra en Tijuana, Baka California, y se vincula con Ilia Elizabeth Felix Rivera.

También aparece Mia Centro Cambiario, ubicada en Mexicali. Este negocio pertenece a Jose Angel Rivera Zazueta, a quien el Tesoro señala de usarla para el lavado dinero del Cártel de Sinaloa.

¿Qué gasolineras y bares aparecen en la lista de OFAC?

Cuatro razones sociales aluden a estos giros. Xolo Gas de Baja California y Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, así como The Woods Bar y Raes Restaurante.

Las dos primeras están ligadas a Jeronimo Javier Vera Ayala y a Pedro Ariel Mendivil Garcia, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, mientras que las últimas se vinculan con Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar Ávila, la gobernadora de Morena en Baja California.

Empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento: la red más grande de negocios del Cártel de Sinaloa

Diez de las 25 empresas están ligadas a Marco Antonio Moreno Gomez Santelices.

El Departamento del Tesoro dice que él y Carlos Villela Gomez Santelices, asociados en Tijuana de un presunto lavador de dinero del Cártel de Sinaloa, tienen una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que también lava dinero para el grupo.

¿Cómo lavan dinero las casas de cambio del Cártel de Sinaloa según EU?

Según OFAC, Felix usa Magic Casa de Cambio para trabajar con casas de cambio cómplices del sur de California. Juntas recogen grandes cantidades de efectivo del narcotráfico en Estados Unidos, hacen lo que el Tesoro llama transacciones espejo y regresan el dinero a México.

El comunicado agrega que el dueño anterior de Magic, Omar Guadalupe Ayon Diaz, exesposo de Felix, fue arrestado por lavar más de 45 millones de dólares mediante casas de cambio para el cártel.

No obstante, ese no es el único esquema. El Tesoro dice que Jeronimo Vera lava dinero mediante negocios que comparte con un socio, y que Luis Torres Torres, cuñado de Marina del Pilar Ávila, se encargaba de recibir sobornos y lavar esos fondos con empresas y campañas políticas.

Una de esas otras formas de lavar dinero sería a través de Vida Orgánica Tijuana, negocio del exesposo de Marina del Pilar Ávila, donde se venden abarrotes, frutas y verduras, lácteos, suplementos alimenticios, postres, snacks, además de carnes orgánicas y mariscos.

Vida Orgánica Tijuana S. de R.L. de C.V. fue registrada en noviembre de 2020. Entre quienes participaron originalmente en la sociedad estuvieron Marina del Pilar Ávila, Carlos Torres Torres, Luis Alfonso Torres Torres, Juan Manuel Lameiro Camacho, Luis Jaime Lameiro Camacho, María del Socorro Terrazas Ciapara y Miriam Miranda Hernández.

¿Qué significa que una empresa esté en la lista de la OFAC?

Significa que queda bloqueada. Según el comunicado del Tesoro: Sus bienes en Estados Unidos, o en poder de personas estadounidenses, se bloquean y deben reportarse a OFAC.

También se bloquean las empresas que pertenecen en 50 por ciento o más, directa o indirectamente, a personas bloqueadas.

Las personas estadounidenses, y las operaciones dentro de EU o que pasen por ahí, no pueden, en general, involucrar esos bienes sin una licencia.

Incumplir esa serie de medidas puede traer sanciones civiles o penales; OFAC puede imponer las civiles bajo responsabilidad estricta, sin importar la intención.

En el caso de un banco extranjero que, a sabiendas, haga operaciones significativas con una persona o empresa sancionadas puede enfrentar restricciones o la prohibición de sus cuentas corresponsales en EU.

Las sanciones se basan en las órdenes ejecutivas 14059, contra la proliferación internacional de drogas ilícitas, y 13224, contra terroristas y quienes los apoyan.

¿Puedo tener problemas si fui cliente de una empresa sancionada?

El comunicado no habla de clientes. Sí menciona que las personas no estadounidenses tampoco pueden provocar ni conspirar para provocar, con o sin intención, que una persona estadounidense viole las sanciones, ni evadirlas.

Ante dudas sobre un caso concreto, lo indicado es consultar a un abogado.