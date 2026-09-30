Hermanos Vera Ayala: ¿Qué sabemos de los gemelos señalados por EU por nexos con el Cártel de Sinaloa?

Hermanos Vera Ayala fueron sancionados por Estados Unidos, por presuntos vinculos con el Cártel de Sinaloa

Los nombres de Jorge Mario Vera Ayala y Jerónimo Javier Vera Ayala volvieron al centro de la atención pública en Baja California luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los incluyera en una nueva lista de personas y empresas relacionadas con estructuras del Cártel de Sinaloa.

Ambos son hermanos gemelos y forman parte del entorno empresarial de Jorge Hank Rhon, exalcalde de Tijuana y propietario del Grupo Caliente. Su padre, Antonio Vera Palestina, fue jefe de seguridad del Hipódromo Agua Caliente y cumplió una condena por el asesinato del periodista Héctor Félix Miranda, ocurrido en 1988.

¿Quiénes son Jorge Mario y Jerónimo Vera Ayala?

Jerónimo Javier Vera Ayala ha desarrollado actividades empresariales en Tijuana y, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), mantiene una sociedad comercial con Jesús González Lomelí, a quien el gobierno estadounidense identifica como operador financiero del Cártel de Sinaloa y asociado de René Arzate García, ‘La Rana’.

El Tesoro señala que Jerónimo Vera está involucrado en narcotráfico y lavado de dinero mediante negocios conjuntos con González Lomelí.

Además, cuatro compañías relacionadas con él fueron incluidas en la medida estadounidense: Xolo Gas de Baja California, Lthings Mexico, Codesuam y Grupo Baja Firme.

Su hermano Jorge Mario tiene un antecedente judicial distinto. En México fue relacionado con una investigación por secuestro ocurrida en Ensenada en 2019 y, según información publicada por ZETA, existe una orden de aprehensión en su contra. También promovió un juicio de amparo para impugnar una orden de captura.

En su reciente designación, Washington describió a Jorge Mario como una figura central de enlace entre diferentes grupos criminales que operan en Tijuana y sostuvo que ha lavado recursos para el Cártel de Sinaloa. La dependencia estadounidense también lo ubicó como parte de la red empresarial de González Lomelí.

EU sancionó a funcionarios y empresarios vinculados al Cártel de Sinaloa

El 29 de septiembre de 2026, el Tesoro estadounidense anunció sanciones contra 21 personas y 25 empresas relacionadas con una estructura vinculada con la facción de La Mayiza asociada con Ismael Zambada Sicairos, ‘El Mayito Flaco’.

La lista incluye operadores financieros, empresarios y exfuncionarios. Entre los designados están los hermanos Vera Ayala, además de Carlos Alberto Torres Torres y Luis Alfonso Torres, así como Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.

Las medidas de OFAC implican el bloqueo de bienes y activos sujetos a jurisdicción estadounidense y restringen las operaciones de ciudadanos y empresas de ese país con las personas y compañías incluidas.

En el caso de los Vera, la autoridad estadounidense sostiene que sus actividades empresariales fueron utilizadas para respaldar operaciones financieras relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Las acusaciones y designaciones corresponden a las autoridades de Estados Unidos y no equivalen, por sí mismas, a una sentencia penal en México.