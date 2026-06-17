Autoridades de Baja California desconocen el paradero de ‘La Rana’ Arzate, objetivo prioritario de EU

La ubicación de René Arzate García, alias La Rana causó confusión, luego de que la fiscal de BC asegurara que había sido detenido en CDMX.

La ubicación de René Arzate García, La Rana, uno de los presuntos operadores más buscados del Cártel de Sinaloa, generó confusión luego de que la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, afirmara contar con información sobre su detención y horas más tarde la propia institución aclarara que no existía una confirmación oficial.

El episodio ocurrió durante la conferencia de prensa del 16 de junio, cuando la funcionaria fue cuestionada sobre reportes que apuntaban a una supuesta captura realizada la semana pasada, en la Ciudad de México, contra quien es identificado por autoridades estadounidenses como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Tijuana.

La respuesta de la fiscal fue interpretada como una validación de la detención, lo que llevó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a emitir posteriormente una aclaración para precisar que la información seguía sin estar confirmada por las autoridades competentes.

¿Qué dijo la fiscal de BC sobre ‘La Rana’ Arzate?

Durante el intercambio con medios, Andrade Ramírez recordó que la Fiscalía estatal mantiene coordinación con instancias federales y señaló que no tenían evidencia reciente de que René Arzate García o su hermano Alfonso Arzate García, alias Aquiles, residieran en Baja California.

Al ser cuestionada sobre si la captura de La Rana estaba confirmada, la fiscal respondió que no contaba con documentación oficial, aunque sí con información extraoficial relacionada con el caso.

La declaración surgió en el contexto de preguntas sobre una presunta detención ocurrida en la capital del país y un eventual traslado a Baja California.

Horas después, la FGE difundió una tarjeta informativa en la que señaló que una parte de las declaraciones de la fiscal pudo interpretarse como una referencia a una detención ya consumada. Sin embargo, precisó que no existía confirmación oficial y que el asunto correspondía a la jurisdicción federal.

EU ofrece recompensa por la localización de ‘La Rana’ Arzate

El nombre de René Arzate García figura entre los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses.

En febrero de 2026, la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) anunció recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de él y de su hermano Alfonso Arzate García.

Según la DEA, ambos han controlado durante alrededor de 15 años las operaciones criminales del Cártel de Sinaloa en Tijuana mediante una red de alianzas y estructuras locales. Las autoridades estadounidenses también los relacionan con actividades de tráfico de drogas hacia su territorio.

Además, Arzate García enfrenta señalamientos por presunto narcoterrorismo, en el contexto de la designación que realizó Estados Unidos en 2025 al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera y entidad especialmente designada como terrorista global.