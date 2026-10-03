Cocinaban huevo, frijoles y machaca al ‘Chapo’: La historia de Lilia y Celia, cocineras ‘favoritas’ del capo

Además de cocinar para Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Lilia y Celia se encargaban de lavar la ropa del narcotraficante y limpiar sus casas. (Foto: Pexels/ Cuartoscuro)

Cuando comenzó el enfrentamiento armado por el operativo Cisne Negro, Lilia y Celia corrieron al baño para resguardarse. Ellas estaban en la casa donde se había refugiado Joaquín Guzmán Loera tras escapar de El Altiplano.

Su presencia en el último inmueble donde permaneció ‘El Chapo’ no era de extrañarse. A lo largo de los años, Celia y Lilia se habían convertido en las empleadas de mayor confianza del líder del Cártel de Sinaloa.

Durante ocho años, las mujeres se encargaron de cocinar los platillos favoritos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y de mantener limpios y en orden los lugares que habitaba el narcotraficante.

Por este motivo, ambas estaban presentes durante el operativo que derivó en la aprehensión definitiva de Joaquín Guzmán, tras la cual fue extraditado a Estados Unidos, donde permanece desde entonces.

¿Cómo Lilia y Celia comenzaron a trabajar para ‘El Chapo’?

Lilia y Celia son mujeres originarias de la sierra de Durango, una zona donde las oportunidades laborales son escasas. Sus familiares explicaron en una entrevista con el programa Primer Impacto que su situación económica era compleja.

“Ella se quedó sola con su hijo y era muy difícil sacarlo adelante. Había veces que teníamos para comer y otras en las que no”, comentó Mary Sánchez, la hermana de Celia, en la entrevista.

Ambas eran madres solteras: Celia es madre de un hijo y Lilia tiene a su cargo a cuatro menores. Por este motivo, cuando ‘El Chapo’ Guzmán les ofreció empleo como cocineras, accedieron.

Celia y Lilia solían cocinar para 'El Chapo' además de realizar otras labores domésticas. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro: Pedro Valtierra)

“Cuando ella lo conoció sí le dio mucha alegría, porque todas las personas de los ranchos sabemos que ayuda a las personas”, comentó la hermana de Celia. Fue así como las mujeres comenzaron a trabajar con el padre de Ovidio Guzmán.

En la conversación con Primer Impacto, Mary comentó que solía pedirle a su hermana que buscara un empleo distinto, debido a que sabían que estar cerca de ‘El Chapo’ podía ser riesgoso.

“Yo decía que tenía que buscar otro tipo de trabajo, que tenía a su hijo, que había otra forma de trabajar, pero igual no hizo caso”, afirmó.

Celia y Lilia no se quedaron una breve temporada con el narcotraficante. Sus dotes culinarios las llevaron a trabajar con él durante ocho años, a lo largo de los cuales se ganaron la confianza de Joaquín Guzmán.

¿Qué cocinaban Lilia y Celia para ‘El Chapo’?

Las tareas de Celia y Lilia iban más allá de cocinar para el líder del Cártel de Sinaloa, ya que también se encargaban de la limpieza de las casas donde se quedaba, así como de lavar la ropa que utilizaba.

No obstante, era el sazón de ambas mujeres lo que más disfrutaba el narcotraficante. Juliana, hija de Lilia, comentó en la conversación con Primer Impacto que solían preparar comida sencilla para él.

Al igual que Arturo Beltrán Leyva, ‘El Chapo’ disfrutaba de la comida típica del norte del país: “(Ellas preparaban) platillos sencillos como lo que es de aquí, machaca con huevo, desayunos, frijoles y tortillas”, comentó Juliana.

Las cocineras estaban tan comprometidas con su labor que, antes de permitirle a Lucero Sánchez —quien llegó a ser pareja sentimental de Joaquín Guzmán Loera— participar en las actividades culinarias, se aseguraron de que realmente supiera cocinar.

“Me dejaron en una casita que era de adobe (...) En ese lugar estaba una muchacha, Lilia, una de las cocineras de Joaquín. Era muy amable, muy linda”, aseguró Lucero en una conversación con Gusgri Podcast.

'El Chapo' solía disfrutar de alimentos sencillos como machaca y frijoles. (Foto: Shutterstock).

Sánchez indicó que se ofreció a ayudarles en la preparación de los alimentos. Sin embargo, Lilia le preguntó si realmente sabía hacer tortillas, la tarea que le encomendaron en caso de que tuviera experiencia.

“Ella estaba cocinando. Recuerdo que tenía una olla de pollo de rancho, estaba haciendo un caldo e iba a echar tortillas, y le digo: ‘Te ayudo’. Entonces me dijo: ‘¿Pero sí sabes?’. ‘Sí’, le dije. ‘Sí sé cocinar, sé hacer de todo’”, recordó Lucero.

Fue así como Lilia le permitió unirse a la elaboración de las tortillas. La expareja de ‘El Chapo’ afirmó que la cantidad de masa que tenía la cocinera del narcotraficante era demasiada e incluso pensó que no lograría terminar todas las tortillas.

“Yo dije: ‘A lo mejor no la voy a terminar’, pero sí. Aprendí con ella a hacer un montón de bandejas de masa y me puse a echar tortillas”, compartió Lucero con Gusgri Podcast. Aquella ocasión en la que Sánchez cocinó con Lilia fue también la primera vez que conoció a ‘El Chapo’.

¿Qué pasó con Lilia y Celia tras la detención de ‘El Chapo’?

Eran cerca de las 4:00 de la mañana cuando comenzaron las detonaciones de bala. Las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina llegaron a un inmueble de Los Mochis, Sinaloa, con un solo objetivo: recapturar a Joaquín Guzmán.

Seis meses antes, el narcotraficante había logrado escapar de El Altiplano y, tras un trabajo de inteligencia, las autoridades tenían información suficiente para corroborar que ‘El Chapo’ se estaba quedando en ese domicilio.

En el inmueble no solo estaban el narcotraficante y su equipo de seguridad; también se encontraban Lilia y Celia, quienes al escuchar los balazos corrieron al baño para refugiarse, mientras los trabajadores del narcotraficante iniciaban un enfrentamiento armado con los elementos de seguridad.

“¿Qué pasó? ¿Les dispararon? En ese momento no sabía si había matado a mi mamá, yo no sabía nada”, compartió la hija de Lilia, ya que los familiares de las cocineras se enteraron de la situación a través del video que circuló tras el operativo Cisne Negro.

Después se enteraron de que Celia y Lilia habían sido capturadas por su presunta participación en actividades ilícitas. Pasaron meses antes de que iniciara el proceso en contra de las cocineras.

Lilia y Celia fueron capturadas en 2016, tras el operativo Cisne Negro. (Foto: Cuartoscuro) (Pedro Valtierra)

“Las mujeres originarias de Durango, identificadas con las siglas C.S.S., de 33 años de edad, y L.A.V., de 40, están acusadas por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego”, indica una nota de la revista Proceso publicada en septiembre de 2016.

A pesar de las acusaciones en su contra, los seres queridos de las cocineras aseguraron que Lilia y Celia no participaron en los delitos que se les imputaban, puesto que su único trabajo era realizar labores domésticas.

Mientras se determinaba su culpabilidad en los hechos, ambas fueron trasladadas a prisión. Refugio Rodríguez, el abogado de las mujeres, comentó para Primer Impacto que no existía un motivo real por el cual debieran estar detenidas.

“No existe ninguna disposición en que se limite a que una persona no pueda trabajar como doméstica con alguien a quien se le acusa de ser el líder de un grupo de la delincuencia organizada”, dijo.

A pesar de ello, Lilia y Celia seguían internadas en una prisión de alta seguridad para 2018, fecha en la que sus familiares hablaron con Primer Impacto. Después de ello, no se han tenido actualizaciones sobre el caso.