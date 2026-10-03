México vs. Estados Unidos EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver el ‘Clásico de Concacaf’?

México enfrenta a un Estados Unidos renovado en Arizona, donde se juega el enfrentamiento número 80 entre ambas selecciones. (Fotografía. ChatGPT)

Es momento de acabar con la ‘empatitis’ en el arranque de la era Rafael Márquez. México se enfrenta a Estados Unidos este sábado en el ‘Clásico de Concacaf’, en el tercer partido bajo las órdenes del ‘Kaiser’, quien busca su primera victoria como entrenador del cuadro tricolor.

La Selección Mexicana llega a Arizona después de igualar 1-1 ante Colombia y Perú. En ambos encuentros tuvo que reaccionar tras comenzar abajo en el marcador: Gilberto Mora rescató el resultado ante los cafetaleros y Víctor Guzmán apareció contra los peruanos.

Del otro lado aparece una selección de Estados Unidos que comenzó con paso firme su nuevo ciclo bajo las órdenes de Mauricio Pochettino. El conjunto estadounidense marcó 8 goles en sus primeros 2 partidos de esta Fecha FIFA, ante Perú y Chile.

¿A qué hora y dónde ver México vs. Estados Unidos EN VIVO?

El tercer compromiso de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana se juega en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, escenario que recibe el enfrentamiento número 80 entre México y Estados Unidos.

Partido : Estados Unidos vs. México

: Estados Unidos vs. México Fecha : 3 de octubre

: 3 de octubre Horario : 20:00 horas, tiempo del centro de México

: 20:00 horas, tiempo del centro de México Sede : State Farm Stadium, Glendale, Arizona

: State Farm Stadium, Glendale, Arizona Transmisión: Canal 5, Azteca 7, ViX Premium, Prime Video y Claro Sports Premium en YouTube.

Después del amistoso del ‘Clásico de Concacaf’, México tendrá un último compromiso en esta gira ante Chile, el 6 de octubre, en Los Ángeles.

¿Cuáles son las posibles alineaciones de México vs. Estados Unidos?

Rafael Márquez prepara modificaciones respecto al equipo que empató contra Perú, partido en el que utilizó a varios futbolistas jóvenes. Raúl ‘Tala’ Rangel apunta para volver a la portería, mientras que Johan Vásquez e Israel Reyes formarían la pareja de centrales.

En la lateral izquierda, Jesús Gallardo aparece como la opción principal del ‘Kaiser’, mientras que Gilberto Mora trabaja para estar disponible en el mediocampo.

México

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

Israel Reyes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Érik Lira

Gilberto Mora

Luis Chávez

Roberto Alvarado

Armando ‘La Hormiga’ González

Hirving ‘Chucky’ Lozano

DT: Rafael Márquez

Estados Unidos

Matt Freese

Alex Freeman

George Campbell

Auston Trusty

Peyton Miller

Yunus Musah

Tyler Adams

Cavan Sullivan

Gio Reyna

Malik Tillman

Justin Ellis

DT: Mauricio Pochettino.

Selección Mexicana buscará su primer triunfo tras el Mundial 2026, ahora con Rafael Márquez como DT. (Fotografía. Xinhua)

¿Cómo llegan México y Estados Unidos al ‘Clásico de Concacaf’?

Rafael Márquez todavía busca su primera victoria al frente de México. En su debut ante Colombia, el ‘Tri’ comenzó abajo en el marcador tras el gol de Luis Suárez, pero Gilberto Mora apareció para rescatar el empate 1-1 y, de paso, estrenarse como goleador con la Selección Mayor.

Márquez cambió buena parte de su alineación para enfrentar a Perú y dio oportunidades a futbolistas jóvenes. Jairo Vélez abrió el marcador para los peruanos; sin embargo, Víctor Guzmán consiguió el 1-1 con un remate de cabeza en los primeros minutos de la segunda parte.

En contraste, Estados Unidos llega con un panorama distinto bajo las órdenes de Mauricio Pochettino. El entrenador apostó por una convocatoria que combina experiencia y juventud, con 13 futbolistas que participaron en el Mundial 2026 y varios prospectos que recibieron su primera oportunidad con el cuadro de las barras y las estrellas.

Estados Unidos enfrenta a México, luego de vencer a Perú y Chile en sus últimos dos partidos amistosos. (Fotografía. EFE)

El conjunto estadounidense venció 4-1 a Perú y posteriormente derrotó 4-2 a Chile. Ante los chilenos, Sebastian Berhalter, Julian Hall, Chris Richards y Mathis Albert marcaron los goles; este último se convirtió en el anotador más joven en la historia de la selección estadounidense.

Christian Pulisic no forma parte de esta convocatoria. En su ausencia, jugadores como Tyler Adams, Gio Reyna, Malik Tillman y Yunus Musah aparecen entre los elementos con mayor experiencia de un plantel que inició la concentración con una edad promedio de apenas 22 años y 9 meses.

El partido en Arizona representa el enfrentamiento número 80 de una rivalidad que supera los 90 años. México mantiene ventaja en el historial con 38 triunfos, 25 derrotas y 16 empates.

La Selección Mexicana ganó 2-1 la final de la Copa Oro 2025, el encuentro más reciente entre ambos equipos. Antes de esa victoria, Estados Unidos tomó protagonismo en la rivalidad con triunfos en las finales de la Nations League de 2021 y 2024, además de la Copa Oro 2021.

El conjunto tricolor ganó los últimos 2 enfrentamientos frente a su vecino del norte, después de atravesar una racha de 7 partidos sin victoria.

Este duelo en Arizona será un buen ‘calentamiento’ para ambas selecciones antes de los cuartos de final de la Nations League, torneo en el que podrían volver a encontrarse en las etapas finales.