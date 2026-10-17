‘Esta vez sí se pasaron’: Senadora Malú Mícher reclama a Aeroméxico por restringir el acceso a sus salas VIP

Aeroméxico modificó desde septiembre de este año las reglas de acceso a sus salas VIP o Salones Premier.

La senadora de Morena, Martha Lucía Mícher Camarena, buscará que representantes de Aeroméxico acudan al Senado para explicar los cambios en las condiciones de acceso a sus salas VIP, luego de denunciar que la aerolínea suspendió el acceso a sus clientes frecuentes.

A través de una publicación en su cuenta de X, la legisladora acusó a Aeroméxico de restringir el ingreso a sus Salones Premier únicamente para clientes de vuelos internacionales o tarjetahabientes American Express o Inbursa/Aeroméxico.

La senadora expresó su molestia por las nuevas restricciones y afirmó que la aerolínea no le informó con anticipación sobre estas modificaciones.

“Esta vez sí se pasaron en Aeroméxico. Me entero que la clientela frecuente ya no podrá utilizar las salas en ningún aeropuerto. O sólo vuelos internacionales, o bien, únicamente si cuentan con tarjeta American Express o Inbursa/Aeroméxico ”, acusó Mícher.

“Además no tuvieron la cortesía de avisar por ninguna vía; el precio carísimo, se tiene que subir y bajar escaleras, pues no hay orugas; y llueva, truene o relampaguee pues ¡a mojarte si está lloviendo! porque ni un paraguas ofrecen", reclamó en su publicación.

Por ello, la senadora adelantó que buscará una reunión con Aeroméxico y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que expliquen por qué cambiaron sus políticas y cómo afectan a los pasajeros que utilizan estos servicios.

¿Qué son las salas Premier de Aeroméxico y quiénes pueden entrar?

Los Salones Premier de Aeroméxico son espacios exclusivos dentro de los aeropuertos donde los pasajeros pueden descansar, comer o trabajar mientras esperan la salida de su vuelo.

El 13 de mayo de este año, la aerolínea presentó la renovación de sus salones Nacional e Internacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con instalaciones que incluyen áreas de descanso, espacios de trabajo, conexión Wi-Fi y una oferta gastronómica con opciones de buffet y menú a la carta.

Sin embargo, el acceso a estos espacios cambió desde el 1 de septiembre de 2026. De acuerdo con el sitio web de Aeroméxico, la aerolínea emitió un aviso sobre los cambios en las condiciones para acceder a los Salones Premier:

Los socios Platino, Platino Corporativo y Titanio podrán ingresar a los Salones Premier únicamente cuando viajen en vuelos internacionales.

podrán ingresar a los Salones Premier únicamente cuando viajen en vuelos internacionales. Los menores de entre 2 y 17 años cuentan como acompañantes dentro del número permitido según el nivel de membresía del socio.

Los pasajeros con un itinerario internacional podrán acceder a los salones durante sus vuelos nacionales de conexión , siempre que todos los segmentos estén incluidos en la misma reservación.

, siempre que todos los segmentos estén incluidos en la misma reservación. Los vuelos en Clase Premier ya no incluyen acceso a los Salones Premier.

Aeroméxico aclaró que los titulares de tarjetas American Express/Aeroméxico e Inbursa/Aeroméxico, así como quienes cuenten con una membresía One Day Pass, podrán seguir accediendo a los Salones Premier, de acuerdo con los términos y condiciones.