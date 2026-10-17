Procesan a Iván ‘N’, líder de Los Cromos, por posesión de armas y narcomenudeo; dan prisión preventiva

El pasado 14 de octubre, las autoridades informaron sobre la detención en Guadalajara, Jalisco, de Iván ‘N’, presunto líder de Los Cromos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado que Iván ‘N’, presunto líder de una organización criminal vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), investigada por homicidios, extorsiones y secuestros en Oaxaca, fue vinculado a proceso por posesión de armas y delitos contra la salud.

A través de un comunicado, la dependencia indicó que Iván ‘N’, también conocido como ‘El Cromo’, quedará en prisión preventiva por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.

Detalló que durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó la vinculación a proceso por los delitos mencionados.

Sin embargo, la defensa de Iván “N” solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica. La FGR informó que previamente, se había calificado de legal la detención del presunto dirigente de Los Cromos, una organización que opera principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec.

¿Qué se sabe sobre la detención de Iván ‘N’, alias ‘El Cromo’?

El pasado 14 de octubre, las autoridades informaron sobre la detención en Guadalajara, Jalisco, de Iván ‘N’, presunto líder de Los Cromos.

“Está identificado como posible integrante de una organización criminal relacionada con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas”, señaló la FGR.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, señaló en su cuenta de X que el sospechoso contaba con dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, además de una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020, que figura en los registros de inteligencia.

La organización también es investigada por su presunta participación en el asesinato de una niña de cuatro años en Juchitán de Zaragoza, uno de los municipios donde opera el grupo.

Las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta dos millones de pesos (unos 109.000 dólares) por información que permitiera la captura del presunto dirigente criminal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó en un comunicado que la detención fue resultado de trabajos de inteligencia iniciados en 2025, que llevaron a las autoridades a rastrear al sospechoso desde Oaxaca y Chiapas hasta Jalisco, donde fue capturado sin que se efectuaran disparos.

¿Qué relación tiene ‘El Cromo’ con el alcalde de Juchitán?

La captura forma parte de la denominada operación Sable, desplegada para combatir a organizaciones criminales en el Istmo de Tehuantepec y que, según la SSPC, ha permitido detener a más de 250 personas, incluidos presuntos dirigentes y operadores financieros.

Entre los arrestados figura Miguel ‘N’, entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, detenido el pasado 23 de septiembre junto con otro presunto integrante de la organización.

Ambos son investigados por su probable participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, así como por presuntos mecanismos de protección a organizaciones criminales.

De acuerdo con las autoridades, Los Cromos mantienen presencia en municipios como Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad Ixtepec y Matías Romero, en una región del sur de México que alberga infraestructura logística y comercial estratégica.

La operación fue encabezada por la Secretaría de Marina, con la participación de la SSPC, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras autoridades federales y estatales.

Con información de EFE