Detienen a líder de Los Cromos: ¿Quién es Iván ‘N’, dirigente criminal ligado al CJNG en Oaxaca?

El detenido, identificado como Iván ‘N’, alias ‘El Cromo’, es señalado como uno de los dirigentes del grupo de Los Cromos. (Foto: SSPC)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó este miércoles sobre la detención en Jalisco de un presunto líder de una organización criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), investigada por homicidios, extorsiones y secuestros en Oaxaca.

El detenido, identificado como Iván ‘N’, alias ‘El Cromo’, es señalado como uno de los dirigentes del grupo de Los Cromos, una organización que opera principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec, donde también estaría involucrada en el tráfico de drogas y armas.

García Harfuch señaló en su cuenta de X que el sospechoso contaba con dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, además de una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020, que figura en los registros de inteligencia.

¿Quién es Iván ‘N’, alias ‘El Cromo’?

Iván ‘N’, conocido como “El Cromo” o “Comandante Cromo”, es identificado por autoridades federales y estatales como uno de los principales líderes de la organización criminal conocida como Los Cromos, grupo delictivo de origen local que estableció una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para operar en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Su nombre figura entre los objetivos prioritarios de las investigaciones contra las estructuras criminales señaladas por generar violencia en Juchitán de Zaragoza y otros municipios del Istmo.

Este miércoles 14 de octubre, fue detenido en Guadalajara, Jalisco, durante un operativo de inteligencia encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), mediante su Unidad de Inteligencia Naval, y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con la participación de otras instituciones de seguridad.

¿De qué se le acusa a ‘El Cromo’?

Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Iván “N” contaba con tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado: dos relacionadas con tres víctimas y una tercera correspondiente a un homicidio registrado en 2020, según los registros de inteligencia.

Además, las autoridades relacionan a la organización que presuntamente encabezaba con investigaciones por diversos asesinatos ocurridos en la región del Istmo.

Los Cromos también son señalados de extorsión y cobro de piso: presiones económicas ilegales contra personas y actividades comerciales, así como secuestro y tráfico de drogas y armas.

Ofrecían recompensa por información sobre ‘El Cromo’

Antes de su captura, las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta dos millones de pesos por información que permitiera localizarlo y detenerlo.

Su arresto en Guadalajara representa un avance en las investigaciones federales y estatales sobre las actividades de Los Cromos, sus presuntos vínculos con el CJNG y la violencia registrada en el Istmo de Tehuantepec.